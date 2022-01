FILIP CAR ĆE SE POMIRITI SA DALILOM I TO BRZO! SVE MI JE REKAO: Izbačeni rijaliti učesnik izneo tajne rijalitija, ovo niste znali!

Bivši zadrugar Bane Đokić izgubio je u duelu sa Filipom Carom i nije opstao u rijalitiju.

Baneta mediji znaju kao sina vlasnika etno sela u kom mnogi zadrugari provode svoje slobodno vreme od sezone do sezone, ali i kao pevača i prijatelja mnogih poznatih ličnosti.

Đokić se oglasio za 'Puls nekoliko sati po napuštanju popularnog rijalitija i otkrio je sve ono što zanima ljude.

- Očekivao sam da ću ovoliko ostati. Nisam nije bila gluma, prirodno sam se ponašao. Nemam ništa da dodam ili oduzmem. Trebalo je da budem oštriji, Dalila i Dejan su bili kobni po narod, nisam hteo da dolivam ulje na vatru - rekao je na početku.

O SE*S SKANDALU DENIZ I STEFANA MIHIĆA

- On mi se odmah pohvalio, jer smo krevet do kreveta. Posle su oni nastavili to da rade u garderoberu, ne znam da l se snimalo to. Nije to za pohvalu, a komentari po kući na tu temu su jezivi, nikoga nije bilo briga.

O DALILI, DEJANU I CARU

- Mislim da Dalila Dejana vuče za nos, hoće da ga ponizi, pomirenjem je uspela. Znala je da će biti favorit za pobedu. Pričao sam sa Filipom u izolaciji, pomiriće se Filip sa njom. To se dešava vrlo brzo. Dalili baš smeta što su se Dragojevići pomirili. Dok su se oni grlili, ona je spavala... sve je tu jasno.

O MENSURU, MILICI I ANI

- Što se tiče Milice i Mensura, to je sve rijaliti priča. Milica je jako namazana klinka, ona je za svojih 17 godina prošla svašta. Sve je jasno, videli ste iz kakve porodice dolazi. Neke sa svojih 30 godina ne urade ono što je ona do sada. Mensuru se sviđa mala Ana, to se vidi. Desiće se nešto konkretnije, mada ni Ana nije bez iskustva - rekao je Bane.

