OSMAKČIĆ I MENSUR ZARATILI NA KRV I NOŽ: Dalila nabrajala ULIZICE, pa nastao KOLAPS i svi se POSVAĐALI! (VIDEO)

Tokom izlaganje Dalile Dragojević došlo je do sukoba između Marka Osmakčića i Mensura Ajdarpašića. Naime Marko se žalio kako ga je Mensur gađao papirićima.

Pošto ga je to iziritiralo on je krenuo da se obračuna sa Mensurom, ali su ih zadrugari razdvojili.

Inače, Dalila je navela mnogobrojne učesnike kao ulizice.

- Glumac ima sposobnost da na lepe reči dobije ono što je tražio, to je sposobnost i minijaturna manipulacija. Što se tiče Irme, ona najbolje zna šta joj je u glavi i zašto me toliko srčano brani, voli, ne znam ni ja šta. Ima i te momente kad me napadne, ali ja osetim ljubav sa njene strane. Niko ne bi podneo ovaj pritisak vezan za mene, a da ne odustaje. Uvek ću uskočiti kada ima konflikte te, ne trebaju joj tuče. Takođe ću ulizivanje shvatiti kao jedan vid manipulacije, ali jeftine manipulacije. Marko Đedović zna ko mu se ulizuje, a zna ko mu je iskren. Nije on naivan. Tu ću svrstati i Sandru Rešić, Mikija, Matoru, Dejana, Filipa, Lepog Miću, Mensura. Za mene su najveće ulizice u ovom rijalitiju za svoju korist broj jedan Bane Čolak. Ulizuje se Mikiju, uvek prvi trči da prenese Mikiju šta se ovde desilo. Ja sam doživela od Mikija da me odgurne onako s leđa samo zato što sam ušla u rehab da kažem da nije tako kako je Bane ispričao. Šlihta se ljudima, zna i ko mu se šlihta zbog radija, uzajamna korist. Ja u radio neću otići do kraja, meni Bane Čolak nije potreban. Ti si, Bane Čolak, najveća ulizica, to se vidi po tvojim usnama, imaš ciničan osmeh, ja se ne smejem na silu kao ti. Ja vidim da o Matoroj nemaš lepo mišljenje, uvlačiš joj se kao i Bori Santani, dok Bora nije eksplodirao i poslao ga u sto lepih. Izdao si mnoge ljude. takođe si ulizica prema Saletu Luksu. Uopšte nemaš lepo mišljenje o njemu. To je to - krenula je Dalila, pa nastavila:

. Reći ću i da je Marko Osmakčić ulizica, ulizuje se Filipu, Filip mu je idol. Zaboravio je da mu je brat rekao da idealizuje ljude. Prestani sebe da uništavaš. Bio si gospodin, a sada si sebe toliko spustio. Ne ide. Ako vidiš da je neko loše i nije mu do života, ne možeš imati s*ksualne osobe sa takvom osobom - govorila je Dragojevićka.

- Najveći debilizam je da mene navodiš kao ulizicu. Odmah ti j*bem majku na keca. Tebi je problem Filip, pa me sad navodiš. On je sličan meni, pa mi je gotivan - rekao je Osmakčić.

- Ne, nego želiš da budeš on. Idealizuješ osobu koja nije dobra u ženskim odnosima - rekla je Dalila.

- Grešiš, ja na kraju idealizujem samo sebe. Ja kad nekoga ne gotivim, odmah dam do znanja. Tebe j*be što sam ja dobar sa Filipom - dodao je Marko.

- Ja bih bila sa njim da želim, rekao je da je tu za mene, tražio razgovor. Veruj mi, ne želim, nemoj da mi pričaš da me j*be tvoj odnos sa Filipom - rekla je Dragojevićka.

- Da si dobra sa Filipom, ne bih bio ulizica. Ne bi ti Bane bio ulizica da si dobra sa Mikijem. Ti si j*bivetar - poručio je Marko.

