HOĆU DA IMAMO INTIMNE ODNOSE! Car i Dalila NA KORAK OD POMIRENJA, prepustili se nežnostima, a evo kako su ponizili Dejana

Filip Car i Dalila Dragojević ne smiriju strasti, njih dvoje sve vreme razgovaraju u izolaciji. Car je pokrenuo temu o Dejanu i njegovom ponašanju:

- Tebe Dejan gleda kao zaljubljeni tetreb, a ovamo taj pogled pokazuje najveću kurvetinu, i to je istina, ti imaš to ku*vinsko, to oblizivanje, takva si imaš to. To muškarce radi - rekao je Car.

- Sram te bilo - rekla je Dalila. - Oblizuješ mu se imaš to, nema šta da se buniš, takva si ku*vetina - nastavio je Car.

foto: Printscreen

- Ne lupetaj, mene je zabolelo što za vreme dočeka nije hteo mojoj drugarici Matoroj koja je uvek tu za mene da da pivo, a kukala je kako joj se pije, mene je to povredilo, jer je ona uvek uz mene - rekla je Dalila.

- Čekaj ti dečku koje si poredila zameraš mu što ti nije dao pivo, to nije normalno - rekao je Car.

- Kako ja tebi mogu da pomognem, šta da radim, ti meni nabijaš grižu savesti, kao da sam ja nekoga uništio - rekao je Car. - Možeš da me zasmejavaš, a jesi povredio, povredio si me. Mene mozak boli zbog svega, boli me što ti nisam na glavi sedela kada si mi ono uradio, a ja ostavila muža zbog tvopjih priča - rekla je Dalila.

- Dalila se prisetila kako joj je bilo kada je saznala da su se Car i Maja Marinković pomila, pa je otkrila kako je trebala da reaguje.

- Ne želim više da pričam sa tobom, ostavi me molim te, trebalo je tada da te uništim, da ti ja napravim te ožiljke a ne Maja - rekla je Dalila.

- Ja vidim tebe u rasulu, a u meni proradi ljudskost pa da ti priđem - govorio je Car. - Alo čoveče, oseti samo 80% onoga što oseća, seti se pesme Dabogda propao, pa se seti kako si propao sa stolice , toliko o tome - rekla je Dalila.

Dalila i Car su nastavili da razgovaraju o njihovom problemu koji imaju, kako bi shvatili da li su jedno za drugo:

Ja sam sve istrpela zbog tebe, a osetila sam kako te gubi, nije mi bilo lako. Sve sam osetila, sve tvoje ogrebotine, mučenje. Osetila sam tvoj se*s sa Majom pored mene, ja nisam htela da te ometam,ne znaš kako mi je bilo. Da ne pominjem kad mi je počela depresija, a onda mi je Dejan prišao i rekao da podignem glavu i kako sam ja njegova, meni je to značilo jer znam da me voli. Desilo se mnogo toga i meni i njemu, svesni smo da ni o ni ja nismo preboleli neke stvari. Ja ne znam šta mi je, imam košmare, dešavaju mi se užasne stvari, da ne pominjem se*s i pogled mog oca, jer ja to nikada nisam imala u rijalitiju. Nije mi svejedno, ne znate kako se ja osećam. Spava mi se, vukla bih se u bademantilu, nije mi do ljudi - rekla je Dalila.

- Ali meni nije jasno, on nije normalna, to njegovo ponašanje - rekao je Car.

- Filipe ja nisam zaljubljena, mene boli na koji sam način ostavljena. ti si mene isekao totalno - dodala je Dalila.

- Ti mene više ne voliš - upitao je Car.

- Ne volim te, ne vidim sebe pored tebe, a Dejana volim, on se trudio oko mene. Volim ga - dodala je Dalila.

- Ja mislim da ti njega ne voliš kao muškarca, a kažeš da si sa mnom završila u svojoj glavi. Ali ako ne voliš Dejana kao muškarca, nemoj da osećaš ljubomoru, ti moraš sebe da središ - rekao je Car.

- Nemoj mene folirati, bolesnice bolesna. Ti si takva, ti bi bila sa više njih, a sada dok pričaš sa mnom ti bi zaboravila ceo svet ovde - rekao je Car.

- Ma da samo sa tobom. Idi kod Ane i ostalih - rekla je Dalila.

- Ma daj nemoj meni te priče, ja se sa Anom družim, tako sam odlučio - rekao je Car.

- A šta ti hoćeš od mene - upitala je Dalila.

- Hoću da imamo intimne odnose - odgovorio je Car.

- Sa mnom ne možeš tako da razgovaraš - rekla je Dalila i krenula da se obračina sa Carem.

- Ti bi sve dao sa budeš sa mnom - govorila je Dalila.

- Šta da imam intimne odnose sa tobom - upitao je Car.

- Što se tako izražavaš, nije mi jasno - rekla je ona.

kurir.rs

Bonus video:

00:14 DALILA, DEJAN I ALEKSANDRA UHVAĆENI ZAJEDNO: Subotićeva se druži sa bratom bivšeg dečka, a šuška se i da će svi zajedno u RIJALITI