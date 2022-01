TESNA KOŽA GA PROSLAVILA, U RIJALITIJU PROGLAŠEN NAJVEĆOM ULIZICOM! Glumac na meti prozivki: Treba da budeš uzor, a ti se POGUBIO!

Aleksandar Todorović kog je proslavila uloga u filmu "Tesna koža" izgleda da se ne snalazi sa cimerima u rijaliti programu.

Naime, Sale glumac, kako ga zadrugari zovu, često je na meti kritika zbog svog ponašanja, a sada je proglašen i drugom ulizicom rijalitija.

- Sedeli smo ovde Mića i ja, on je rekao da će da mu da pare i sve da od njega napravi gospodina. Po mom mišljenju on je nabio sebi 50 godina u d*pe. Ja mu znam prijatelje neke, meni nisu jasni neki njegovi postupci. Nije mi jasno kako može da traži od svakoga nešto. Ja sam veliko zlopamtilo, volela bih da nisam ali jesam... To se kod mene zove polu-g*vno, polu-šešir. Moj otac je stariji od tebe sedam godina, umesto da ustaneš i kažeš tako i tako, a ne da ti ovo ono... Pritom mu smetaju stvari kod Baneta. Sale je takav lik, on je šibicar. Dođeš i tražiš direktno - rekla je Matora.

- Tvoji postupci su ovde katastrofa. Psuješ majku, ti daješ da bi ljudima rekao da si dao, a ne daješ od srca. Kad nemaš cigare, ti meni kažeš hoću vitamin C da bih ti dao cigaru. Ja se sa tobom ne sprdam, ali si drugima dozvolio da te gledaju kao kretena, ja te ne gledam tako, ali drugi te gledaju kao kretena - drao se Janjuš.

- Ti si kao mlad bio u svetu glume, sam si rekao da dolaziš iz Francuske, baš zato što si živeo u nekim drugim zemljama, od tebe se očekuje da živiš drugačije. TI si dete beograda, ti treba da budeš ideal, treba da te gledaju kao uzora, ti si se pogubio i počeo da živiš ovde drugačije. Pričom i svojim mišljenjem daješ utisak - treba da te cene ovde. Dajem ti primer, ja ti nudim novac ti kažeš ne treba, učestvuješ u krađi i onda mi ni ne ponudiš ništa - govori je Car.

Sale je tako teško podneo kritiku, pa je vređao zadrugare i rekao da će promeniti list.

