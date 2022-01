MAJA MARINKOVIĆ SE VRAĆA U ZADRUGU! Filip me zadužio za 50.000 € i odmah DRUGU uvukao u moju POSTELJU! Skovala PAKLEN plan OSVETE

Nakon diskvalifikacije iz "Zadruge 5“, a dok iščekuje poziv produkcije da se vrati u Belu kuću, Maja Marinković iskoristila je ovo vreme za odmor i razmišljanje o svojim postupcima, pa je za Rijaliti progovorila o povratku na imanje u Šimanovcima, te otkrila da ju je Filip zadužio 50.000 evra i da bi mirenjem s njim pljunula samu sebe.

foto: Printscreen

- Mene očigledno neko mora mnogo da povredi da bih ga prekrižila, kao što sam Janjuša. Filipa, koji me zadužio 50.000 evra i prvom prilikom doveo drugu u moju postelju, ne želim da vidim, pljunula bih po samoj sebi da se pomirim. Ovaj put, ako uđem, biće sve drugačije, ne bih prokockala poverenje, izdigla bih se iznad situacije, bila bih sama, ja kao jedinka, jer sam tada najjača. Šta ti je rekao psiholog kada si potražila pomoć posle diskvalifikacije? Da moram pod hitno da menjam profil muškarca koji me privlači jer je koban po mene. Mene moja intuicija nikad nije prevarila, uvek budem u pravu za sve, a pošto-poto me žele napraviti budalom, ali ja sam ta koja treba drugačije da odreaguje, da iskontrolišem bes, a ne da masakriram okolo. Ja sam sebi najveći neprijatelj jer se vodim srcem, a treba da uključim mozak i razmišljam o situacijama koje napravim jer radim samo sebi na štetu.

Jel' se kaješ za neke postupke? Da možeš da vratiš vreme, šta bi promenila?

Meni je žao što sam izgovarala neke reči za Filipovu porodicu jer meni ti ljudi nisu ništa krivi. Filip će uvek okrenuti leđa ženi i biti s prvom koja naiđe, on je takav karakter. I dalje sam slaba, sve je sveže, postoje emocije, ali posle onakvih uvreda i širenja mržnje na nacionalnoj osnovi sve je suvišno, šta je bilo, bilo je, idemo dalje.

Da li će Dalila i Filip biti zajedno, bez obzira na tvoj povratak, ili ne?

- Dalila je bila previše fina prema njemu. Ona je loš čovek, ali uopšte nije glupa. Mislim da mu neće oprostiti jer se jednom opekla, viela je kako to ide s njim. On sad trčkara za njom, pecka je, to je sve zbog igre, zbog kadra. Da je voli, on je ne bi ostavio nekoliko sati nakon što sam ja ušla. Takođe, mene da je voleo, ne bi me prevario tri dana posle sa Sandrom Čaprić. Ja sam njega ispoštovala, on mene nije. Filip nikad neće biti veran jednoj ženi, to je njegova karakterna osobina. Takvi ljudi se ne menjaju. Filip u ženama budi agresiju. Tako je bilo s Minom, Aleksandrom, Sanjom, Dalilom, pa i sa mnom, samo sam muja vratila za sve žene.

Je l' imaš neku taktiku, plan, šta kad se vratiš u Belu kuću?

Ne, ništa specijalno, sve zavisi šta se bude dešavalo u međuvremenu. Muškarci me sad ne interesuju, da postoji tamo neko meni interesantan, ne postoji jer ja kad nekog pikiram, taj neko bude moj i ničiji. Čorba postoji zbog mog imena Čorba je pokušao da glumi nešto što nije, taj stav koji je zauzeo po ulasku u kuću je bio krajnje nepotreban jer ja nisam to zaslužila niti sam bilo čime doprinela da se on tako ponaša, ja sam prema njemu bila korektna, pa ne znam čemu sve te laži i što se prao od nekih situacija jer smo oboje učestvovali u nečemu što smo hteli, niko nikog nije terao ni na šta. Kada nema Maje, nema ni ljudi koji se šlepaju preko mog imena, ja ga neću pljuvati, bez obzira na to što je on pokušavao mene da spusti i ponizi, a sve da bi se oprao kod bivše devojke. Ali živi bili, pa videli, taj odnos će tek izaći na videlo, ja ne verujem da je Čorba nasilnik, ali vreme će pokazati jer njegova bivša potencira neku drugu priču. I dalje o njemu ne mislim loše jer ne budi u meni negativnu emociju, samo razočaranje. Neću se udati, kao Miljana. Miljana je za Zolu ljudina, on je na konto njenog imena u kući. Totalno je nebitan, kvaran i podmukao. U pojedinim situacijama ima malo kadra kad bude Filipov potrčko, kao što je bio Janjušev prošle sezone da donese malo hleba i kosine, i to je to. Miljanu gotivim, smešna mi je, draga, mi smo imale nekoliko svađa, rekle smo jedna drugoj svašta, ali ništa ne zameramo. Miksi sve radi kad i kako ona odluči, tako je i povukla ovaj potez oko udaje, ali ja to tako ne bih, još sam mlada.

Ana je Filipu samo recka

Ana je potpuno nebitna u celoj priči, samo recka u nizu, ali ju je Filip merkao otkad je ušla. Izljubomorisala sam mu i imala pravo za sve što sam rekla. Ona je mlada i ima pravo da radi šta želi, ali je pokazala na prvu kakva je. Posteljina se nije ni hladila, ona se već ljubila s Filipom.

foto: Printscreen

David ima stav, Dejan nema

Realno, niko od parova i veza tamo nema budućnost, čak ni moja nije imala. To su sve smešne priče. Andela i Mateja su mi bili slatki, ali oni su više neka tinejdž veza, ništa ozbiljno. Mensura volim kao čoveka i Milica je mnogo bolja uživo nego preko ekrana, ali od toga, nažalost, ništa. Ja bih volela, ali malo njih uspe, to je retkost, čast Luni, Marku, Maji i Alenu.

foto: Printscreen/Instagram

kurir.rs/rijaliti/s.telegraf

Bonus video:

00:15 Maja Marinković s njim provela Srpsku novu