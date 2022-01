TUČA U ZADRUZI KOJA JE ŠOKIRALA SVE! Fran i Ša se prisetili sukoba iz prošle sezone: ISKRIVLJENE FACE, obezbeđenje me nokautiralo!

Nenad Aleksić Ša je novi učesnik "Zadruge", a danas je komentarisao dešavanja iz ovog rijalitija, uključujući okršaj sa Nenadom Lazićem Necom, ali i tuču sa Franom Pujasom.

foto: Printscreen/Pink

- Fran i ja smo blejali po ceo dan i onda ne znam šta je bilo... Masovna tuča je bila, iskrivljene face, skakanje, zatrčavamo se Fran i ja ono, skače obezbeđenje - pričao je Ša.

- Ja preko kreveta se zalećem na Ša, obezbeđenje me nokautira - govorio je Fran.

foto: Printscreen/Pink

- Ti si njemu zamerio nešto zbog Tare? - pitao je Stefan Karić.

- Ne, nego zbog Anđela. On je krenuo da me lupi, Ermina me gurnula, ja sam onda ovako direkt nogom... Ja se dižem, Tomović me grabi u kravatu, i onda Ša počeo da k**a, ja mu odgovorio - dodao je Pujas.

Kurir.rs/S.M.

