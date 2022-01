DALILA SPALILA DEJANOVE IGRAČKE, DRAGOJEVIĆ SE GUŠIO U SUZAMA! Bivši nakon žestoke svađe završili za SVA VREMENA! (VIDEO)

Dalila Dragojević žestoko se posvađala sa bivšim suprugom Dejanom, a nakon što su raspodelili novac, ona je spalila igračke koje je donela iz njihove kuće.

foto: Printscreen/Pink

- Mani me se, neću da neko drugi troši pare na koje smo uzeli na kocki, neću da se drugi veseli mojim parama, da li ćeš ići na žurku nije do mene, ne interesuje me - drao se Dejan.

- E sad neću da ti dam pare, sad ću pakao da napravim... Ti mene da se rešiš - drala se Dalila.

- Ma zauvek bre, zbogom. Drugi se sa mojim parama neće provoditi, niti biti džek sa mojim parama - rekao je Dejan.

- Vidi, pali igračke, namerno mi to radi sada kada zna da sam emotivan - rekao je Dejan i počeo da se guši u suzama.

foto: Printscreen/Pink

- Ali bre, šta to radiš - drala se Matora.

foto: Printscreen/Pink

Kurir.rs/S.M.

Bonus video:

