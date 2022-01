SRBIJA BRUJALA O RIJALITI LJUBAVI: Jovica doživeo nesreću, Maja ga ostavila i sa drugim ima BEBU! Putniković progovorio o SVEMU

Ljubavna priča Jovice Putnikovića i Maje Marković iz ''Zadruge 4'' nikoga nije ostavila ravnodušnim.

Naime, njegova tadašnja devojka Maja Marković ušla je na velelepno imanje u Šimanovcima i tamo našla svoju srodnu dušu Alena Hadrovića, za kog se nakon rijalitija udala i rodila mu dete.

Na samom početku Alenove i Majine romanse, Jovica je doživeo saobraćajnu nezgodu usled pada sa motora. To mu je ostavilo ozbiljne posledice, a sada se, godinu dana kasnije, Jovica oglasio za Pink i otkrio kako gleda na taj period i sve što se dogodilo do sada.

foto: Nikola Anđić, Printscreen/Instagram

- Još se oporavljam, imam neke operacije, ali ne bih o tome mnogo da govorim za javnost. Nisam se čuo sa Majom, šta ima da gledam ja na to. Lepo im je, uživaju, dobro je da je ispalo tako na kraju, da nije ispalo nešto bezveze. Znači vredelo je, super je ispalo i to je to - priča Jovica.

Na pitanje da li ima novu ljubav, odgovara ovako:

- Ne bih o tome. Okej mi je, bolje sam mnogo nego na početku, ali ne bih da iznosim detalje oko zdravlja i privatnog života.

foto: ATA Images

Kurir.rs/K.Đ/Pink.rs

