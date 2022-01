TARA ĆE IZGORETI OD BESA! ŠA OKRUŽEN ATRAKTIVNIM ZADRUGARKAMA: Sve 3 ga nahvalile, savetuju repera da se kloni Simove! (VIDEO)

Nenad Aleksić Ša je razgovarao sa Aleksandrom Nikolić i Anom Spasojević o njegovom turbulentnom odnosu sa Tarom Simov.

Aleksandra je odmah istakla da Tara pravi haos, a tvrdi da ne voli repera.

- Ona priča da te ne voli, a pravi haos - rekla je Aleks.

- Ma, ne voli me, ali ja ne smem da budem ni sa kim, ona napada ljude koji su oko mene, meni to nije jasno. Ja pričam sa nekim, a ona tu devojku napu*ava kako je k*rvetina, kako je ovakva, onakva. Ja sam svestan da je ona takva, ali mene to ne zanima - govorio je Ša.

foto: Printscreen

- Čim ti ne ustaneš i ne kažeš šta ti možeš da radiš šta hoćeš, ona sebi daje za pravo da to radi - rekla je Aleks.

- Ona je meni prošle godine zabranila da komuniciram sa ljudima, ja nikome nisam smeo da dam upaljač, cigaru, to je bio haos. Ne daj bože da ja nekom dam nekome nešto, i da se pusti klip, ona mene uništi - rekao je Ša.

- Jao ona je meni branila da se družim sa Matejom, pa sa Dejanom, moli me da ne perem Mateju stvari, pa jurila za Dejanom, svi izvalili da joj se sviđa. Nakon toga ušao Čorba, mi se zgotivili, a Marijana i ja bili sa njim, a Tara prekoputa u krevetu, i ja kao molim za frajere, a ona meni: "Evo ti moj bivši da mu popu*iš". Zamisli molim te - rekla je Ana.

- Ona ljudima preti kada mi prilaze, meni to nije jasno, ona meni ljubomoriše, a onda ona radi to što meni prebacuje - rekao je Ša.

- Ljudi on je noramalan lik, on je sjajan, pomaže svakome, svakome je činio, a onda dođe Tara i kanali ga - rekla je Aleks.

- Ma da, pa Dalila je rekla to o meni, a onda Tara mene pljuje u lice - dodao je Ša.

- Meni nije jasno da ti njoj pređeš preko toga, ja bih te prebila - rekla je Ana.

Kurir.rs/K.Đ.

Bonus video:

00:37 Selma Bajrami na nastupu pokazala visak kilograma