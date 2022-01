DALILA SAZNALA SVE ŠTO DEJAN O NJOJ PRIČA: Đedović joj preneo razgovor sa njenim bivšim, a ona ZAPENILA OD BESA (VIDEO)

Marko Đedović otkrio je Dalili Dragojević sve šta mu je Dejan rekao o njihovom pomirenju.

- Meni je Dejan rekao da si ga ti navlačila na odnos sa njim i da si mu ostavljala ceduljice i čokoladice, da si mu branila sa kim da se druži - rekao je Marko.

foto: Printscreen

- Ja to njemu radila, ja ga navlačila da on meni pređe? - branila se Dalila.

- Da da, njemu je stalo do pomirenja, on nije mogao da se oslobodi emocija, svi to vidimo ali i vidimo kada mu ti priđeš sinoć, a on se dere da ga štipaš. On je našao praov rešenje šta i kako da radi - rekao je Marko.

Kurir.rs/K.Đ.