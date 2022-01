SAD SE SETILA DA SE KAJE?! Dalila briznula u plač, pa priznala da zna šta je imala pored sebe i ŠTA JE IZGUBILA! (VIDEO)

Marko Janjušević prokomentarisao je odnos Dejana i Dalile Dragojević.

- Voleo bih da me saslušate, biću kratak. Zašto Filipu ćuti, a Dejanu ne, to je prosto i jednostavno. Ona Dejana ne može da gleda očima jer je od prvog dana shvatila da je on iznad nje. Kod Filipa traži onaj mali tračak nade da se pomiri sa njim i zato mu ćuti - rekao je Janjuš.

- Da sam htela da ostanem sa njim, ostala bih - pekinula je Dalila. - Ženo, da li si ti normalna? Da li iko misli da ona ne želi da bude sa njim? - vikao je Janjuš.

- Ja sam govorila da nisam dobra za sebe pa ne mogu ni za koga da budem dobra - govorila je Dalila.

- Ne lupetaj, ko te je više povredio više, Filip ili ja? - dobacio je Dejan.

- Ti naravno, zato sam i bacila igračke - odgovorila je Dalila.

- Ja? Čime? - pitao je Dejan. - Ti, jer od tebe to nisam očekivala, a od tebe nisam! - odgovorila je Dragojevićka.

- Dalila je najbolji rijaliti igrač ikada! Ona će od najgore stvari napraviti dobru! Ona njega ubeđuje da je kriv, a on joj to dopušta! On je napravio grešku, kada je priznao da je ljubomoran na patke i ona je to jedva čekala! - vikao je Janjuš.

- Rekla sam da sve ono što smo prošli mene boli i nije mi jasno kako se sve ovo desilo. Onog trenutka kada sam Dejana videla krvavog, tada sam postala svesna svega! Osetila sam ja bol i ranije, ali bude tu pa prođe, ali u tom trenutku kao da mi se sve razbistrilo! Kako dani prolaze ja sam svesnija sve više. Ne znam da li će mi vremenom biti lakše ili teže, vreme će pokazati. Nisam dobra ni za Matoru, ni za sebe, ni za koga. Sanjala sam jedan san koji me je takođe osvestio, danas mi ga je doktor protumačio i malo mi je lakše. Moram prvo sebe da izvučem iz svega da bi bila drugima dobra. Moja greška je što sam Dejanu rekla šta me povređuje i sada on to koristi, ali ja to moram da progutam. Treba mi vreme, sve se prebrzo odigralo. Najvažnije je da ja budem dobro i da moji roditelji mene ne glaju ovakvu. Teško mi je jer sam shvatila šta sam izgubila a šta sam dobila. Teško mi je i kajem se. Sada bih volela da sedim i da plačem sama da odtugujem - govorila je Dalila.

- Ona plače, Dejan će da popusti... - dobacio je Mića. - Ko će da popusti? Boli mene uvo za sve, ja bih samo da izađem odavde. Vi nemate pojma ni o čemu! - urlala je Dragojevićka.

