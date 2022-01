ŽESTOK SUKOB SUPARNICA UMALO ESKALIRAO: Maloletna Milica unela se Ani u facu i nazvala je NAJVEĆIM odronom, bukti RAT u Zadruzi!

Milica Veselinović i Ana Jovanović ušle su u žestoku raspravu, a u sve se umešao i Mensur Ajdarpašić koji je bio besan na Anu.

- Ja sam rekla da su njih četiri najveća odrona u Zadruzi. Stojim iza svega što sam rekla, Ana, Car, Viki i Marko je meni ta četvorka koja predstavlja najgore dno - navela je Milica.

- Ja tebi u životu nisam rekla da me je mene moj momak nazvao 'ku*vom' - rekla je Ana.

- Ana zvana daj šta daš - provocirala je Milica.

- Hajde živ mi ti - uzvratila je Ana.

- Mene je sramota uopšte da se svađam sa njom - rekla je Milica.

- Meni je ta četvorka najodvratnija, to je moje mišljenje. Po meni je to tako i stojim iza svog mišljenja - rekla je Veselinovićeva.

- Da li je problem to što je tvoj dečko odlepio za Anom? - pitala je voditeljka.

- Naravno. Ja nju nisam nikada uvredila, ali kada sam videla da je devojčica bolesna, onda je to drugo. Bolje da te je mama prvo vaspitala pre nego što je je poslala ovde - brecala se Ana.

- Da li misliš da ja stvarno jurim za tobom? Ovaj dečko te je imao za pola sata, zašto bih te ja jurio? Malo si preterala i sada si mene ujela. Ti odlično znaš da nećeš ikada moći da budeš sa mnom i toga si svesna. Kad već uplićeš mene u sve, moraš da znaš da ja hoću da budem s tobom bio bi. Meni je ovo mangupiranje ovih devojaka nepodnošljivo - rekao je Mensur.

- Dao si mi sva prava da pričam kako hoću, ti si išao za mnom i to su svi videli - vikala je Ana.

- Mene ona ne interesuje ona u životu, posle onog odnosa sa njim. Neću da se o jadu zabavim, ne želim da imam ovakvu osobu pored sebe i ne želim probleme. Ne želim odnose u kojima ću da se kidam, mučim i nerviram. Mene te igrice uopšte ne zanimaju, ne mogu ni da ih slušam. Ovde većina devojka bi bila sa bilo kim da joj pruži malo više pažnje. Evo neka bude, Ana ja ne želim da budem sa tobom, jednostavno ja nisam stvarno tvoj tip i nismo na istom nivou - nastavio je Mensur.

- Kada se desilo to sa Carem i Anom, niti sam mnogo komentarisao, nikada je nisam uvredio. Na neki način sam jedan od retkih koji je bio za njihovu priču. Odnos mene i Milice i odnos Cara i Ane ne može da se poredi, jer mi imamo emociju i mi smo bili u vezi - govorio je Ajdarpašić.

- Ne može mene da komentariše osoba koja je pet puta gora od mene - rekla je Milica.

- To kaže osoba koja se je*ala prvi dan u rijalitiju, koja jede sline, koja se je*ala u karantinu, koja je bežala od kuće - nastavljala je Ana.

- Ti si odron i ne možeš mene da poremetiš. Nisi se je*ala jer nije došao Car koga si čekala u krevetu - provocirala je Milica.

- Šta te to boli? Da li ti se i on sviđa? Nemoj da me pipaš slučajno da ti ne počupam tu kosu! Ti si mala ku*vetina i takva si se rodila. Karantin pa u rijalitiju krevet - nastavila je Ana.

- Ako je neko gažen ovde to je Milica i to sve zbog nekih navoda, a ne zbog činjenica. Kakva je ovo bahatost, šta je ovo? - rekao je Mensur.

- A zašto se smeješ sada? - pitala je voditeljka.

- A smešno mi je, nije stvarno to što misliš. Ja da sam hteo da budem sa njom bio bi, vidite da se ljubi ovde sa svima bez problema. Njoj to nije problem. Ljubila se sa Matejom i Carem a misli na mene, nemojte mene sa ovim dečjim forama - govorio je Mensur.

- Vas dve ste ovde problem, a ne Mensur. Ne vidim šta je problem ovde, devojka je imala jedan pogrešan poljubac, razapeli smo se ovde i ćap zdravo. O čemu vi pričate ovde? Vas dve imate problem i neku netrpeljivost - dodala je Sandra.

- Sve devojke sa kojima sam ja bio na ovaj ili onaj način sve su me poštovale i ni sa jednom nisam imao problem. Zbog ovakvog njenog ponašanja ja nikada ne bi bio sa njom, mislim da je to više nego jasno. Ova njihova bahatost meni nije normalna uopšte, pogledaj ti ovaj haos - nastavio je Mensur.

