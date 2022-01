ŠOK I BRUKA, OGLASIO SE DALILIN ROĐENI BRAT! Otkrio sve TAJNE: Plac na kom je kuća je moj, Huso ima još dece, samo se bori za NJU

U jednu emisiju javio se navodni rođeni brat Dalile Dragojević, Arafat Mujić, kao i njen rođak Fatah Mujić koji žive i rade u Austriji i Nemačkoj.

foto: Printscreen/Paparazzo lov, Zorana Jevtić, Nikola Anđić

Oni su u razgovoru s voditeljem rekli šta misle o njenom ponašanju, ali i na čijoj zemlji je navodno napravljena famozna kuća u mestu Šepak kod Zvornika.

- To je na mom placu. Kuća je sagrađena na mom placu - rekao je Arafat Mujić, koji se predstavio kao Dalilin brat kojeg je Huso, kako kaže, ostavio, kao i ostalu decu.

foto: Printscreen/Pink

- On je sa Dalilinom majkom pobegao iz Austrije jer nije plaćao alimentaciju. Pobegao je u Tuzlu, pa sam mu ja dao zemlju u Šepku. I ona radnja, to je sve moje - rekao je Fetah Mujić.

Kako su rekli, Husovi sinovi su danas uspešni ljudi, imaju svoje firme, luksuzne automobile, Ferari, ali Huso nije hteo da čuje za njih.

- On se samo brinuo o Dalili, a ona nas sve bruka. Huso ima petoro dece, ali ga nijedno ne interesuje sem Dalile - dodaju članovi porodice.

- Bruka i sramota, nek vidi sa Husom šta će biti to je njegov zet. Video sam ga dvaput u Beogradu. To je moja kuća, to je moja zemlja, moj plac. Preko Huse su oteli, radili su mu vradžbe. On se bori oko Dalile, ne bori se za ostalu decu, samo za nju, kao da je ne znam šta - rekao je Arafat, navodno Dalilin rođeni brat u emisiji "Đir sa Memom".

foto: Printscreen/Zadruga

Kurir.rs/S.M./Avaz

06:11 DALILIN OTAC HUSO MUJIĆ OGORČEN: Ako se razvede zbog ljubavnika mrtva je za mene! ZAVILA ME U CRNO