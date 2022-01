OVO NIJE DALILA KOJU JA ZNAM GODINAMA, ONA TRENUTNO NE VOLI NI SEBE! Ljuba Pantović žestoko o drugarici, nije je NIMALO ŠTEDELA!

Ljuba Pantović je poznata po tome da mnogo voli Dalilu Dragojević, a to je i dokazala u više navrata.

Sada se oglasila za Republika.rs i otkrila da li je gledala Dejanovo razbijanje glave staklenom flašom, a onda je i dala mišljenje o tome da li je Dalila kriva za njegovo ponašanje.

- Gledala sam i stvarno mi je bilo jezivo! Mislim da je sam sebe doveo do toga, da je toga svestan i da je zato sebe i povredio. Teško je priznati sebi da ne radiš kako treba i da si sam kriv za sve, lakše je okriviti drugog. Dejan od starta greši, pokušava što niko ne bi i prelazi preko stvari koje niko ne bi tolerisao… To se nagomilalo i zato i jeste tako eskaliralo da sam sebe iskasapi. Matematika je prosta - neko te dira, onda njega napadneš, neko te izluđuje - njega olupaš. Ne sebe! Po meni treba napadati krivca, ali za to treba imati hrabrost! Samo onda kad shvatiš da si u stvari sam za sve kriv, tad sebi razbiješ glavu. To se Dejanu i desilo. Žao mi ga je jako pošto ja imam jako lepo mišljenje o njemu, ali mora da shvati da neke stvari nisu moguce - priča Ljuba, i dodaje kako gleda na Dalilino ponašanje:

- Ja stvarno ne znam šta da kažem osim da nemam pojma šta joj se desilo. Ovo nije Dalila koju ja znam godinama! Dalila je pozitivno, konstruktivno, vredno stvorenje koje je zeljno uspeha i ne libi se da uči i da se trudi i odriče da bi uspela u nečemu. Ovo sad je sušta suprotnost. Užasna autodestrukcija koja meni nije jasna. Ja se samo i dalje nadam da će da se “probudi”, da sumira štetu i da nastavi dalje kao i ranije. Jako mi je žao sto se sve ovo desava.

- Mislim da trenutno ne voli ni sebe, a kamoli nekog drugog! Dejana negde u dubini duše i dalje voli ali sad preovladavaju sujeta, bes, inat… Tako da je ljubav nemoćna i nevidljiva u ovim momentima. Cara neću ni komentarisati, kakva crna ljubav od par dana?! Ako bude iole pametna i ako bude realno i trezveno razmišljala - biće sama! Ne znam zašto se toliko uplašila da bude “sama”?! Pa nije se rodila ni sa Dejanom ni sa bilo kim drugim. Sam je čovek koji nema ni porodicu ni prijatelje, pa možda opet ne bude sam jer ima komšije koje kažu “dobar dan”. Ona ima prijatelje, ljude koji je vole, porodici, i svi smo uz nju pored svih gresaka koje je napravila!

Ljuba je prokomentarisala i mešanje porodice Dragojević u ove odnose:

- Ta porodica je poznata po želji za novcem, kadrom, novinskim člancima. Nisam znala da nesrećni ljudi dok plaču moraju da zovu Pink da ih snimi…i da se sete “najbližih” samo kad su medijski aktuelni. Fuj i to je to! A Dejan hvala Bogu nije glup, sve on vidi, tako da znam sta će se i kako dešavati ubuduće… - priča Ljuba i dodaje šta bi bilo kada bi ona bila u rijalitiju.

- Ja bih uvek stajala na njenoj strani ali bih joj govorila sve onako kako jeste, taman i da se smrtno naljuti na mene. Da sam ja bila tamo od starta, ne bi ni došlo do svega ovoga. I Dalila je par puta rekla “da mi je Ljuba bila ovde da mi lupi šamarcinu i dozove me pameti”….to je sasvim dovoljno da čovek shvati da ona nije imala pravu podršku unutra. Nije podrška samo vikati “bravo kraljice” kad neko uspeva, podrška je i reći “alo idiote, stani, upropastićeš život”!!! Bravo može da viče svako, a stani viče samo pravi prijatelj! - završila je Ljuba.

