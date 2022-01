MOJA ŽENA ČUVA DVOJE DECE, ČISTI, SPREMA, SVE SAM IMAO NA TACNI! Gruja šokirao sve izjavom i pokušao da se OPERE od javne preljube

Nikola Grujić Gruja progovorio je o detaljima braka sa suprugom Ljiljanom, koju je prevario u rijalitiju sa Milanom Mimom Šarac.

On je istakao da su njihovi odnosi zahladneli i pre ulaska u "Zadrugu", ali da je vreme provedeno sa Mimom presudilo.

- Moja žena je najbolja žena na svetu. Zbog korone i svega, ja sam krenuo da radim i drugi posao. Retko smo se viđali, ona je sa decom po ceo dan. Ja jedan posao, drugi posao, i kad smo zajedno, nismo imali vremena za sebe. Zato sam se ja pogubio i uspeo sa Mimom da osetim to što sam osetio. Kad sam osetio da se lomi, ja sam hteo da razgovaram, sve se nastavilo, sad je kasno, napravljena je greška, nema nazad. Mogu da se izvinjavam njoj, porodici, ali od toga nema ništa - pričao je on i dodao:

- Ja svoju suprugu nisam video 4 i po meseca, jednostavno, Mima je tu, nju gledam. Nadam se da će mi saveti što pre doći iz d*peta u glavu, da ne razmišljam više o Mimi, ali trenutno je i dalje fokus ovde. Jednostavno, odaljile su me okolnosti od supruge. Ja sam sa svojom Ljiljom na početku provodio po 24 sata zajedno. Ona čuva dvoje dece, sprema, čisti, sve sam imao na tacni, ali to je koštalo toga da nemamo vremena za nas dvoje, a ja sam ovde bio fokusiran 24 sata na nekog, desilo mi se šta mi se desilo. To je to - ispričao je Gruja.

