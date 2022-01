MOLIMO VAS DA VIŠE NE GLASATE ZA NJU, JAKO JE LOŠE I NAJBOLJE JE DA IZAĐE! Oglasila se porodica zadrugarke nakon DRAME u Zadruzi!

Porodica Viktorije Viki Mitrović putem njenog Instagrama zamolila je publiku rijalitija da više ne glasaju za nju kako bi što pre napustila Zadrugu.

Naime, Viktorija je i sinoć, po ko zna koji put, imala raspravu sa Markom Osmakčićem, koji otvoreno pred njom flertuje i sa drugim devojkama, o čemu su ga i novinari ispitivali.

- Zamolila bih sve u ime Viktorijine porodice da više ne glasate za Viki. Hvala na podršci, lepim rečima i svemu, ali Viktoriji je jako loše i najbolje je za nju i za sve da izađe. Naravno nije sve do vaših glasova, dosta je više do produkcije, ali barem da probamo. Hvala - stoji u objavi.

- Moramo da obavimo razgovor, da se ti dogovoriš sam sa sobom kako će da bude. Ako ti je lakše da budeš sam, ti budi. Ako ćeš sa budeš samo sa mnom, tako i reci - rekla je Viki.

- Biću sa tobom, mislim da će biti bolje kad ne budeš bila na lekovima. Pošteno? - pitao je Marko.

- Pošteno. Čuo si Darka šta cela kuća misli... Ako ćeš da me zavlačiš... - dodala je ona.

- Vreme će pokazati. A ona Rešićka, neću da me gaze više. Prvo ćemo da vidimo da li si fino jela, da li si ozdravila, pa onda odnosi... - nastavio je Osmakčić.

Inače, ovo nije prvi put da su Viki i Marko imali dramu pred kamerama. Oni se neretko svađaju, a pre nekoliko dana Mitrovićeva je završila i na podu kada joj je pozlilo, zbog čega su neki mislili da je u drugom stanju.

- Šta da komentarišem, pravo ja bih da je nominuju i izbace. To je njeno dno. Zbog Marka da izludi, ona treba da razmišlja o ovom detetu. Van pameti je, ona treba da misli o tom detetu, Marko nema nikoga. Potresem se sva. Ona samo gleda Marka, nek ga se mane i nek bude kao što je bila pre. Ja to ne mogu da gledam, verujte mi da se potresem. On je neki veliki kreten, nije ni to lepo od njega. Ona je toliko nisko pala, kao da ima 12 godina. Ona je tamo pet meseci, nije pozdravila dete, nije mu ni rođendan čestitala, a sve za Marka radi. Sramota me je više i da mi pričaju za taj se*s, se*s pa se*s - rekla je Viktorijina baka Regina za Pink.rs.

Kurir.rs/I.B.

