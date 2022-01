IMAM OSEĆAJ DA ĆEŠ DA ME SLOMIŠ, STRAH ME JE! Nevena priznala Zoli emocije, a on šokirao ovim rečima! (VIDEO)

Nevena Savić je u razgovoru sa Lazarom Čolićem Zolom otkrila šta se dešavalo između nje i Stefana Krstovića Krleta. Nevena je rekla da je bio samo poljubac, a onda su ona i Zola rešili da definišu njihovu vezu.

- Ja sam tebe drugačije gledao, nisam znao da si i domaćica - rekao je Zola.

- Tebi niko nije preneo ono što sam ja rekla za tebe, nego lupetaju za mene i Krleta. Ja sam priznala da imam emocije prema tebi - dodala je Nevena.

- Nije do reči, meni trebaju postupci. Ja imam osećaj da ćeš da me slomiš, i imam strah previše da prilazim. Imaš oči koje su spremne da dovedu muškarca do ludila - rekao je Zola.

- Onda pusi vreme i videćeš sve - rekla je Nevena,

- Hladno mi je - rekao je Zola.

- Dođi da te zagrlim - dodala je Nevena.

