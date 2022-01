MOŽEŠ DA IMAŠ ODNOSE SA NJOM, ALI NEMOJ DA SE ZALJUBLJUJEŠ! Dejan i Aleksandra sve BLIŽI, Miki ga upozorio, pa isprozivali Dalilu!

Miki Đuričić prišao je Dejanu Dragojeviću kako bi popričao sa njim o Dalili, ali i o Aleksandri Nikolić.

- Ja razumem prošla ljubav, našla drugog, to deševa. A sad ovo, to mi nije normalno. Normalnije mi je da se zaljubite u druge. Prsla je žena - govorio je Miki.

foto: Printscreen

- Pa da. Ja tu više neću da se mešam, ne interesuje me. Ali kada krene da me napada, moram da joj dam do znanja da nema težinu da me napada - odgovorio je Dragojević i dodao:

foto: Printscreen

- Normalno sam pričao sa devojkom, ona je napada - dodao je Dejan.

- Ti možeš da radiš šta hoćeš, mogao si otkad je ona stavila brak na pauzu - govorio je Đuričić.

Miki je potom upozorio Dejana da se ne zaljubljuje u Aleks, ali da može da ima odnose sa njom.

Dragojević je nakon toga bio veoma raspoložen, te je celo jutro pevušio. On je čekao u kihinji doručak, a tu se pojavila i Aleksandra Nikolić.

foto: Printscreen

- Ćao - rekla je Aleks i nasmešila se.

- Čuvaj mi se, molim te - rekao je Dejan i pokazao na pušionicu, gde se nalazila Dalila.

Kurir.rs/I.B.

