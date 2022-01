ANA OTKRILA BLUD I NEMORAL U ZADRUZI: Viktorija po celi dan ima samo S*KS, razumem slavu, rijaliti, ali moraš da izađeš na ULICU

Bivša zadrugarka Ana Bulatović ne krije da joj se, u najmanju ruku, ne dopada ponašanje Viktorije Mitrović, koja je priznala da se jedno vreme bavila prostitucijom. Iako tvrdi da se promenila, Ana objašnjava da smatra da je grozno što svakodnevno pred kamerama ima intimne odnose s Markom Osmakčićem.

- Na šta tačno Viktoriji liči što ima seks po ceo dan, a ima dete kod kuće?! Razumem rijaliti, slava, sve to razumem, ali moraš da izađeš na ulicu posle toga. Moraće dete da prošeta, da ga vodi u školu, obdanište. To ja tako gledam, to mi je užasno... Ima ih više takvih, Ana Jovanović se ljubila sa svim a tamo, ne zna ni sama gde će - priča Bulatovićeva.

foto: Printscreen

- Ne kažem da sam ja sad neka svetica, ali u „Zadruzi" vlada neki blud i nemoral! Šta reći za devojke koje idu od jednog do drugog, na žurki se ljube s trećim, pa opet nekog novog nađu... Znači, one sve to rade i napolju, ne može njih sad rijaliti da ponese. Što mene zatvoren prostor u tom smeru nije poneo? Čim popiju alkohol, otkrivaju pravo lice. Neke što tamo ne piju rade to jer se plaše reakcija.

Ana ističe da sada ne priželjkuje da se vrati u rijaliti.

- Ne bih ponovo ušla u "Zadrugu". Da kažem drugačije, nikad ne reci nikad i u životu se ništa ne zna, ali kad bih ušla, sve bih drugačije uradila. Bila bih ono što bih bila i tih devet meseci, koliko ste me gledali, ali bih drugačije postupala sa zadrugarima. Ne bih više nikoga žalila. Mnogima sam prećutala svašta da ih ne bih povredila, a nije trebalo, definitivno neke nema potrebe žaliti. Kad sam izašla, videla sam da su to sve prevaranti i ja se s njima ne uklapam. Uvlače se, priklanjaju i druže iz koristi, sve rade zbog gledanosti. Žive veštački život i ja se u taj svet ne uklapam. Vidim da se i posle rijalitija mnogi lažno grle i ljube - kaže ona i objašnjava da je pred kamerama stekla i neke prijatelje.

foto: Printscreen RED tv

- Imam neke stare zadrugare koje i dan-danas volim i gotivim, ovi novi se nisu istakli, ai ne ponašaju se baš normalno. To su ponajviše Miki Đuričić, Filip Cari ima ih još nekoliko. Sve izgleda drugačije na TV nego što je unutra, ljudi su drugačiji. Miki je bio kratko prošle sezone, ali mi je ostao drag. Realan je i baš sagleda situaciju na pravi način, kako bih i ja. Govori ono što i sama mislim. Volim i Cara jer smatram da je dobar čovek i drug, ima veoma dobru dušu. Dosta je naivan i brzoplet, nije stabilan u ljubavnim odnosima i sam ne zna šta hoće, ali možda na njega utiče taj zatvoreni prostor. Zanimljiv mi je i duhovit. Ne podržavam kad vređa žene, ali van ljubavnih odnosa je zaista sjajan. Čuli smo se pre nego što je ušao u "Zadrugu 5" u drugarskom smo odnosu. Nije mi rekao da ima neki određeni plan u rijalitiju, mislim da sve radi spontano. Sav haos koji mu se dešava je tako spontan.

Bivša zadrugarka je u kontaktus Majom Marinković, a, kako kaže, nije sigurna da li je sada emotivno ispunjena.

S Majom sam se čula, ne znam šta se dešava sa Čorbom i njom jer nismo pričale o tome, već o dešavanjima u "Zadruzi“, o njoj i Filipu i skandalima koji su bili. Nas dve smo u super odnosima. Smatram da je Maja dobar čovek i dobar prijatelj, srlja u te ljubavne veze i to sam i njoj rekla. Nisu joj bile potrebne scene s Filipom, na kraju ništa dobro nije ni izašlo iz toga. Bili su prvo drugari, pa u vezi, na kraju nisu nijedno ni drugo. Nisam se slagala sa scenama u rijalitiju, ali da je ona dobar čovek, definitivno jeste. Valjda ona zna zašto tako srlja i reaguje - zaključuje Ana Bulatović.

Sandra Rešić je zaljubljena u Dejana Ana za Sandru Rešić nema reči hvale. - Sandra Rešić mi se ne svida. Ne do- pada mi se to što je stalno uz Dejana i glumi savetnika, njeno ophođenje mi nije OK. Mislim da joj se on dopada, da prema njemu gaji neke emocije već neko vreme. To što radi joj ne priliči uopšte, vidi šta se dešava s njim i Dalilom. foto: Printscreen/Pink

kurir.rs/rijaliti/srpski telegraf