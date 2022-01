DOK JE FILIPOVA BIVŠA ZAVRŠILA U KREVETU SA DALILINIM BIVŠOM Car i Dragojevićeva sve bliže pomirenju, MAZE SE, drže za ruke...

Dalila Dragojević i Filip Car su jeli u kuhinji, a uporedo razgovarali o njihovom odnosu ali i Dejanu i Aleks Nikolić.

- Ovo je namerno. Moj bivši, leži u krevetu sa tvojom bivšom - rekla je Dalila. Ne bih ja tu mnogo komentarisao - rekao je Car.

- Priča se po kući da je Dejan bio sa Aleks u Bujanovcu dok je bio sa tobom u braku - dodao je Car. - Filipe ne lupetaj - rekla je Dalila. - Ma on je otišao od žene kojoj sam rak rana, kod žene kojoj sam rak rana - nastavio je Car.

- Ti čoveče nisi normalan - govorila je Dragojevićka. - Ma tebi bi bio haos da mene nema, ti si Tedi u ovoj priči, a ja sam Dalila. Tedi je pomeranac, a ti si pos*anac. Meni on nije jasan došla mu porodica, a on pita gde je pas, a da su ga doveli on bi doleteo do tebe - govorio je Car.

Nakon toga, Dalila i Car su se približili jedno drugom, a potom je ona njega uhvatila za ruku i još više privukla sebi.

Filip je u jednom momentu Dalili krenuo da peva pesme, a onda ju je mazio po licu.

Kurir.rs

Bonus video:

00:25 SVE STVARI IZBAČENE NAPOLJE, DALILA SELA NA POD I NE ZNA ŠTA DA RADI: Bivša rijaliti učesnica požalila se svima JAVNO! (VIDEO)