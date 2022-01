OGLASIO SE DAVID NAKON POMIRENJA DALILE I CARA! Dragojević uputio žestoku PROVOKACIJU, spomenuo njenog oca! (FOTO)

Dalila Dragojević i Filip Car ponovo su se pomirili, a sada se tim povodom oglasio i Dejanov brat, David Dragojević.

foto: Printscreen

Naime, David je podelio na svom Instagramu stori na kojem je slika Dalile i Cara kako se ljube, a uz to je stavio pesmu Marka Bulata " A da me vidi babo", aludirajući na to da njen otac Huso Mujić ponovo neće podržati ćerku zbog ovog poteza.

Ovo nije prvi put da je David stavio sliku Dalile i Cara u emotivno zanosu sa pesmoM Marka Bulata. On je to već uradio kada su Dalila i Car imali prvi seksualni odnos.

foto: Printscreen

Inače, Dejan Dragojević zatekao je bivšu ženu i njenog dečka u pušaonici dok su razgovarali o pomirenju, ali ih je potpuno ignorisao i okrenuo im leđa.

foto: Printscreen/Zadruga

kurir.rs/I.B.

