PRVO JAVNO OBRAĆANJE DEJANA DRAGOJEVIĆA NAKON POMIRENJA DALILE I CARA Sve radi iz zlobe, sujete i pakosti! Nisam čist sam sa sobom

Nakon Dalilinog gostovanja, u emisiju su stigli i Dejan Dragojević i Aleksandra Nikolić koji su sinoć nakon žurke imali jako prisan odnos u njenom krevetu što je Dalili posebno smetalo te je na svog bivšeg supruga prosula punu pepeljaju.

- Deki, svedoci smo toga je Dalila izjavila da bi ona volela da može da se izjednači sa tobom, a ona jutros provela vreme sa Carem gde su bili prisni - započeo je Bane razgovor.

foto: Printscreen/Zadruga

- Ne znam šta bih ti rekao, mislim da je to neiskreno. One suze nisu bile zbog mene, bile su na silu, nisam se ja prosvetlio nego ja sebi ne mogu da priznam istinu, teško je prihvatiti surovu realnost. Zamisli kakva je manipulacija bila kada je treći put htela pomirenje samo da bi njemu terala inat. Ja sam uvek govori da hvala Bogu pa imaju video snimci. Kada sam otišao na cigaru video sam kako se očešu, vamo tamo... Lepa vremena za mene ne postoje, ona je pričala neke stvari da kom mene izazove reakciju iz zlobe, sujete i pakosti, a ne iz ljubavi. To što je bilo u pušionici to je bilo bez razloga... Ja imam pravo da se smuvam sa nekim ali nisam emotivno čist i ne želim da manipulišem nekoga niti da zavlačim. Ja sam neko ko je iskren, ne želim da lažem i petljam, radim sve kako osećam. Sa svoje tačke gledišta ovde mi veza ne treba. Nisam čist sam sa sobom. Kako da ti kažem, ja sam svestan svega, ne mogu da presečem emociju, ja sam govorio da ona kada je plakala, nisam prilazio jer je to bilo lažno. Pravila je problem da bi se ja osećao loše. Sve što radi radi lažno. Ponosan sam na sebe jer nisam poklekao, ali opet dok se ne opečeš ne znaš. A zamisli da nisam dao drugu šansu. Aleks juče napravila neku hranu, ona mi preti da ako jedem ne znam šta. Posle mi ukrala parfeme, pa pare za žurku. Krenula žurka ja plešem sa svima, nisam ni obraćao pažnju na njih - pričao je Dejan.

foto: Printscreen/Zadruga

- Provocirala me je, na vreme žurke me gurne, ja uđem u pušionicu, ona:"Bujanovac, ku*va", ja nisam mogla da ćutim, nije moralna. Ja da sam najgora, ona to ne može meni da priča. Sa Dejanom nisam imala ništa, ona nema pravo da njemu prebacuje ništa - izjasnila se Aleks.

- Dejane, ti si treće mesto kao neko ko je spreman da preuzme rizik - rekao mu je Bane.

- Jeste, ja sam prekinuo odnos sa Sandrom i Markom, žao mi je zbog toga, krivo mi je jer mi se drugi put desi da mi se porodica vrati i prijatelji koji su me izvukli iz svega, ja nisam znao kroz šta sam sve prošao, a drago mi je što su opet tu. Ljudi koji su školovani i koji tako pričaju mnogo mi znače, sad mi se srce stisnulo, ali mi je mozak na prvom mestu i sa njim baratam - bio je iskren Dejan.

Kurir.rs/M.M.