TARA I ŠA VARAJU CELU NACIJU?! Sklopili TAJNI PAKT pre nego što su ušli u rijaliti, a evo koliko su LOVE dobili za HAOS koji prave

Reper Nenad Aleksić Ša od skoro je stanar Bele kuće u Šimanovicma, ali mu to nije bio problem da celu rijaliti priču zavrti oko njega i Tare Simov.

S obzirom na to da su bivši partneri i da od njihovog pomirenja po svemu sudeći nema ništa, njih dvoje su za veliku svotu novca odlučili da uđu u "Zadrugu".

- Tara i Ša će zajedno zaraditi oko 50.000 evra svojim učešćem u petoj sezoni. Dobili su dobre honorare, ali i oproštaj od produkcije kada je Tara napravila incident i izlomila stvari po Beloj kući. Tada je izbačena i morala je da plati kaznu od 50.000 evra, dok je to umesto nje odlučio da uradi Nenad. Kako bi se sada sve to poništilo i kako produkciji ne bi dugovali novac, njih dvoje su odlučili da uđu u petu, aktuelnu sezonu rijalitija, kako bi otplatili dug i zaradili dodatni novac - priča izvor blizak Tari i Ša i otkriva kako su njih dvoje sve unapred dogovorili.

- Tara priča kako nije znala da će Ša ući u "Zadrugu 5“, međutim, ona je to sve već unapred sa njim dogovorila. Oboje su znali da će biti učesnici, samo što su to krili od javnosti. Svesni su da priča oko njih u rijalitiju može da se zavrti samo ako su u paru, a da kao pojedinci nisu bitni. Zato sada iznose sav prljav veš u javnost, pljuju i vređaju jedno drugo, a to sve kako bi zaradili koji evro više i izašli punijih džepova iz "Zadruge 5”. Napolju nisu bili finansijski stabilni, očekivali su da će oboma procvetati muzička karijera i da će Tara sa novom pesmom nastupati sa Nenadom međutim sve je puklo, jer su se narodu ogadili iz prošle sezone. Kako nisu ima li veliku podršku i ljude koji bi dolazili na njihove nastupe, odlučili su da tokom leta raskinu - zaključuje dobro obavešten izvor za "Blic" i dodaje da se nikada ne zna koliko će njih dvoje izdržati da se drže plana, pa sve može otići dalje od onoga što su se dogovorili unapred.

TARINI RODITELJI NE VOLE NENADA Zadrugarkini roditelji ne vole repera, jer smatraju da je on loše uticao na njihovu ćerku. - Tarini roditelji, Miroslava i Goran, ne žele da se njihova ćerka ponovo miri sa Nenadom. Smatraju da je to njena prošlost i da ona treba da ide dalje. Nenad joj je dosta bola naneo i ne mogu da ga gledaju istim očima, uvek izazove sve najgore u njoj.

ŠA JE PSIHIČKI NALTRETIRAO TARU Izvor blizak baru napominje da je Ša sve vreme psihički maltretirao Simovu. - Ša je psihički maltretirao Taru i ona je to spomenula u samom rijalitiju. Njoj se nije svidelo što je on nju stalno kontrolisao, pratio svaki njen korak, izlazio sa njenim društvom. To je dovelo i do raskida njihove veze. Tari se ne dopada što je Ša bio stalno uz nju, trebala joj je pauza od takvog odnosa, a imala je osećaj kao da iz svega toga nije mogla da se izvuče. Zato je nekoliko puta i izjavljivala da ju je on psihički uništavao jer je posesivan, kaže izvor.

