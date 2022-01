KEVO, NE SEKIRAJ SE! Dejan Dragojević obratio se majci Biljani, posvetio joj EMOTIVNE stihove! (VIDEO)

Dejan Dragojević rešio je da se potpuno posveti sebi i zaboravi bivšu ženu Dalilu, pa se ludo provodio pored Aleksandre Nikolić.

Dejan je sve vreme uživao na žurki, provodio se, a jedna pesma posebno ga je pogodila. Dragojević se poistovetio sa stihovima ove pesme "Majko", pa se obratio Biljani Dragojević.

foto: Printscreen

- Kevo, ne sekiraj se. Oni sada puštaju vatromet - rekao je Dejan.

Inače, Dejan je postao sve prisniji sa Aleksandrom i priznao da se od nje neće odvajati, ali da se za sada samo druže.

Podsetimo, Dalila je otkrila pred Drvetom mudrosti da Dejana nije prevarila.

- Nema razloga da me osuđuje drugi put. Đedović je najveći savetnik i branitelj Dejana, on je Dejana samo jednom iznapu*avao, da tako kažem. Koliko sam shvatila, Đedović se zalaže za to da Dejan do kraja govori kako ima emocije prema meni. Hajde sad da ispadne kako je Dalila kriva za sve, za to što se Dejan muva sa drugom, za to što Dejan pleše... Kakve borbe sa psihom, ovde svako radi ono što hoće, ali postoji ta svest o kamerama. Možda sam bila glupa, ali bila sam hrabra. Poljubila sam sa Filipom onda kad sam raščistila sa Dejanom, nisam ga prevarila - govorila je Dalila.

foto: Printscreen

Kurir.rs/K.Đ.

Bonus video:

44:32 PULS BARA 28.01.2022.