SKANDAL! NEKA IDE NA ČIŠĆENJE, NEĆU DA MI DETE BUDE K**VA ILI KLOŠAR! Osmakčić šokirao sve, Viki mu obećala da će RODITI BEBU!

Svi su imali priliku da u emisiji "Gledanje snimaka" vide raspravu Viktorije Mitrović i Marka Osmakčića u garderoberu.

Njih dvoje pričali su o tome da li on nju koristi za s*ks, kao i o svim problemima koji im narušavaju odnos poslednjih dana.

- Ova osoba je jutros imala izlaganje na temu trudnoće, došlo mi je da ga ubijem iste sekundu. Rekao mi je svašta. Rekao mi je da mu ne treba dete sa ovakvom osobom, da bude k*rva, da hoću da rodim dete zbog para, da ga zadržim preko deteta. Ja sam tražila test. Neću se očistiti, dete ću roditi, ali ga on neće videti. Ja imam bivšeg muža, niti dobijam alimentaciju, ja imam i nemačke papire, ništa nemam od toga - rekla je Mitrovićka.

foto: Printscreen

- Ovaj stav koji ima da sam mrtav za nju, jako mi je drago. Tako činimo svima dobro, nema više svađe, prepirke, nameštanje momka, nameštanje drugarice - rekao je Marko.

- Ti si tražio od mene da stajem uz tebe, ja sam im okrenula leđa, da bi ti posle meni okrenuo leđa. Mrš, ološu jedan. Dete nećeš videti - poručila je Viki.

- Naravno da je htela da me na'vata na dete, hvala Bogu. Biti sa mnom u vezi je želja, a sa Viki hrabrost. Momak za primer, ne pijem, ne p*šim, k*rvam se, ali na dobar način. Ne postoji ovakav momak u Evropi. Ja sam se zaj*bao, pa sam se zaj*bao. Već prvi put kad je popila tabletu sam joj dao do znanja da neću dati. Zna kad su joj plodni dani. Ako me zaj*beš, onda si ti kriva. Budi poštena i budi fina. Budi iskrena, nemoj da cara varaš. Ja ne želim da meni bude dete k*rva ili klošar. Neka ide na čišćenje, ako treba krv, ja ću donirati - istakao je Osmakčić.

foto: Printscreen

- Čekaj, ako sumnjaš da si trudna, kako možeš da spavaš sa Krletom? Ušla si u tuš kabinu i rekla mu da bi. Opet to radiš iz inata - ubacio se Stefan Karić.

- Ja sam bio u tuš kabini, ona mi je rekla da nije problem da se skine gola jer me zna i ušla je - dodao je Krle.

- Krle, rešio si moj problem, hvala ti - rekao je Marko.

Kurir.rs/K.Đ.