POGREŠILA SAM KAD SAM POKUŠALA DA VRATIM DEJANA: Dalila i Car stavili sve karte na sto, Filip ostaje uz nju do OVOG momenta! VIDEO

Dalila Dragojević istakla je da ju je Filip Car vratio u formu razgovorima, kao i da joj je pružio ruku kada joj je bilo najteže.

Dragojevićka je priznala da je ispala najgora, iako joj je bio plan da bude dobronamerna.

- Bila sam pogubljena, krenulo je da me stiže za sve ono što sam ja doživela. Bila sam jako loše poslednjih par dana, pravila sam razne gluposti, bilo je ljudi koji su želeli da mi pomognu, ali niko nije došao da me onako protrese. Kao da sam bila u nekom rastrojstvu, kajem se za sve. Vezano za mog bivšeg supruga, za to što sam mu pravila te scene, izvinjavam se za sve. Nisam mogla sa njim biti u tom odnosu, jer nisam bila čista sama sa sobom - počela je ona.

- Kad sam izašla iz odnosa sa Filipom, trebalo je da ostanem sama i da krenem dalje, onako kako sam i gurala, da se pravim da sam jaka i da me to ne lomi. Pokušala sam da se vratim na neki odnos sa Dejanom i pogrešila sam. Nisam bila čista sama sa sobom, sad mi je najbitnije da dođem sebi. Filip je zaslužan za moje ponašanje, jako sam mu zahvalna na tome. Osete i zadrugari da imaju neki autoritet. Trudi se oko mene, ne mogu da kažem da to ne vidim. Obećala sam mu da ću ga slušati i držim se toga. Jutros sam opet imala tu neku oscilaciju, pa mi je rekao da izađem iz kreveta. Trebalo je da ga poslušam dok sam bila u vezi sa njim. Nije nam potrebna veza ovde, ali je rekao da će biti tu sve dok ne bude primetio da ja mogu sama da se nosim sa svim dešavanjima. Rekla sam mu da ću mu se napolju odužiti i da ću mu kupiti 3 parfema koje sam mu razbila - rekla je Dalila.

Car je potom otvorio dušu pred svima.

- Ona ima želju da me sasluša, ja sam totalno okrenuo glavu, gurnuo sam je u ponor, bio sam učesnik svega što joj se desilo. U meni ima dovoljno ljudskosti da joj pružim dovoljno svega, da li ću biti dovoljno mudar i dobar ćemo videti, smatram da bi me trebalo poslušati u nekim sitaucijama... Oboje smo probali neke druge odnose, videli ste sve, nisam je ni prepoznao u nekim situacijama. Mislim da njoj niko ne može da pomogne. Nemam potrebu da razmišljam, imam potrebu samo da joj pomognem. Ja joj neću totalno okrenuti leđa... Ona i Ša sede i rešavaju probleme, dva magistra, ne mogu ja da budem ne pravedan, ne mogu da joj kažem da nije upravu, neka sednu na garnituru i neka pričaju... Kada sam je poljubio posle nekog vremena, bilo mi je lepo, ali nije to ono što je nekada bilo i nikada ne može biti. Drago mi je da je zagrlim i poljubim... I u dobru i u zlu, biću tu za nju dok se ne oporavi, ali ono što je ona radila za mene je morbidno - pričao je Car.

- Uvek se nešto događa radi mene, Dejan je često besan. Ona je priklonjena njemu, ja ispadam kriv, ajde da promenimo igricu, ti ćeš biti uz mene, a Dejan to neće gledati više... Ja sam odlučio da je njemu bolje i meni je bolje, vriska, cika, onda mi ljudi dolaze govore da ona nije čista. Za sve ovo je ona kriva. Ja vidim šta ona radi, moj mozak to ne razume... - pričao je Filip Car.

