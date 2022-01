DALILA GAZI PREKO LEŠEVA, A SVESNA JE DA JE NAPRAVILA KARDINALNU GREŠKU Osman Karić opleo po učesnicima rijalitija, najavljuje OVO

Osman Karić izneo je svoje prognoze o narednim situacijama u Beloj kući i do srži raskrinkao Dalilu Dragojević.

Otac Stefana Karića kom je sin takođe učesnik Zadruge rekao je da je Dalilino ponašanje za svaku osudu, prenosi Aloonline.me.

"Što se tiče Dalile, moram je osuditi za prevaru i nedolično ponašanje. Da je to uradila u spoljnom svetu bez kamera i ne tako transparentno, verujte ne bi me dotakli. To se dešava u svakom drugom, trećem braku, danas u svetu kojem živimo. Živi se brzo, društvene mreže koje su svakom dostupne svakako su mnogo doprinele tome. Često smo na mobilnom telefonu gde nam je sve mnogo dostupnije, gde zanemarujemo neke porodične obaveze i tradiciju. Dalila je jako proračunata zena, samoživa, slobodno mogu reći i dominantna žena... Da bi došla o svog cilja, gazila bi preko leševa. Mada opet kažem, dešava se u braku posle dužeg vremena da nam se neko prividno dopadne, da opet osetimo zaljubljenost i leptiriće u stomaku. Dolazi do ljubavne zaslepljenosti, dešava se osećaj koji davno nismo imali, a to se zove zaslepljena ljubav. To se desilo Dalili. Ali se dešava i to da kroz neko vreme upoznajemo osobu zbog koje smo zapostavili svoju istinsku pređašnju ljubav, ženu ili muža i vidimo da smo sami sebe zaslepljenošću obmanuli", priča Osman i nastavlja:

foto: Printscreen/Youtube

"Vidimo da ta osoba, koju smo mi u svojoj glavi učinili savršenom, i pored nekih vrlina ima mnogo više mana koje će nam jako smetati, a ljubav koju smo imali, počinje da jenjava i da se gasi. Sve je to kratkog daha... Dok se osvrnemo, shvatimo da smo izgubili porodicu, izgubili sebe. Eto, to će se desiti i Dalili. Svi smo skloni svemu u ljubavi. Kažemo: ‘Ja to radim zbog tebe ljubavi, kao Dalila što sad ćuti Filipu, ali ona to ne radi zbog Filipa, već zbog sebe.' Ćutaće dok god bude imala emociju. Lakše će ga preboleti uz njegove zagrljaje i poljupce, svesna je sada da on nije za nju, da je napravila kardinalnu grešku. Polako će mu tražiti sve više mana da ga što pre preboli, a onda će se vratiti u ženu koja je dominantna i ne da na sebe. Dalila sve radi taktički i proračunato."

"Što se tiče Mensura Ajdarpašića, on je uvijek dobrodošao u našu kuću, drug je sa mojim sinom, a i ja sam imao prilike da ga upoznam u spoljnom svetu. Jako kulturan, vaspitan momak, tih, povučen i fin. Ali eto, u rijalitiju malo pogubljen, zaljubljen, brzo se vezuje za osobu i ishitreno pravi probleme sam sebi. Rečju, jako ljubomoran. Ulaskom u Zadrugu za Novu godinu indirektno sam mu rekao da ostavi Milicu jer iskreno mislim da nije za njega, a to misli i njegova porodica sa kojom sam u kontaktu... Sve to što on priča sad - da je vaspitava i koriguje zbog nje same, nije mi realno. Realnije mi je da je drži pored sebe zbog sebe da ne bi ušao sa nekom drugom u vezu. Ja sam neko ko nema dlake na jeziku, da je moj sin na njegovom mestu, isto bih mu rekao i uradio. Mensur je odgajan po drugim okolnostima, pogotovo kada su žene u pitanju, ne shvata da Milica nije odgajana tako i da je nikada neće promieniti. Milica je mali vuk koji dlaku menja, ali ćud nikada. Mislim da je Milica, iako mlada, jako premazana svim bojama koje će koristiti da bi postala žrtva Mensura. Milica je ušla i te kako potkovana i spremna za rijaliti. Nadam se da će se Mensur ljubavno otrezniti i ubrzo uvideti njene namere.“

foto: Printscreen

"Kad je reč o Maji, lično mislim da joj produkcija neće pružiti šansu za ulazak po drugi put. Maja je već napravila pometnju time što je ušla u vezu sa Carem i rasturila rijaliti priču sa Dalilom, koja je doskora bila prekinuta, ali evo sad je opet zaživela. Maja bi bila samo kamen spoticanja i za produkciju i za narod koji sve ovo prati budnim okom", kaže Osman i za kraj komentariše Cara:

"Filip Car je jako inteligentna, rečita i manipulativna osoba. Vratio se Dalili da bi joj pomogao u borbi protiv Dejana Dragojevića, dojučerašnjeg supruga Dalile Mujić. Svijestan je da je Dalila omražena u narodu zbog prevare, misli da će za ovih narednih 5 meseci moći napadima na Dejana da opere Dalilu, jedva čeka da Dejan uđe u neku vezu i dokaže da Dejan Dalilu i nije volio, mislim da mu to neće poći za rukom. Još nesto, Car braneći Dalilu brani najviše sebe, zbog svojih loših postupaka koje je napravio rasturivši brak koji mu negde u podsvesti stoji nad glavom."

foto: Printscreen/Magazin In

Kurir.rs/Aloonline.me

Bonus video:

00:11 KARIĆI ŽIVE NA VISOKOJ NOZI: Osman otvorio vrata spavaće sobe, sve je OTMENO, a iznad velikog kreveta je KAMIN!