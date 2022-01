DEDA PERA JE NAPRASNO UMRO! Majka maloletne Milice otkrila ko je čuveni DEDA PERA iz klipa koji svi gledaju

Majka maloletne Milice Veselinović, Ana gostovala je u emisiji "Pitam za druga" i progovorila o klipu koji je postao viralan, a tiče se Miličinog pokojnog deda Pere.

Njena poseta ćerki za Novu godinu, napravila je pravu pometnju, a izjava o pokojnom deda Peri zapalila je društvene mreže i postala najviralniji video iz ''Zadruge 5'' i sada svi citiraju njenu rečenicu "Sve je zdravo, pravo, deda Pera umro".

- Bog da mu dušu prosti! To je teča od mog muža, pokojna tetka i pokojni deda Pera, oni su moju Milicu mnogo voleli, ona je s njima mnogo vremena provodila i voleli su je kao svoje rođeno. Deda Pera je naprasno umro 10. septembra naprasno. Taj razgovor sa Milicom znam od a do š, rekla sam da je sve okej. Jeste smešno, znam...

- Prođe mi kroz glavu ''Da li da joj kažem...'', i ja joj kažem. Oni to skratili i namontirali, TikTok gori. To je ružno i tužno. Videla sam i Bora Santana i Mina Vrbaški se snimili, reći ću mu koliko je to ružno. Taj čovek je umro i ružno je šaliti se sa tim stvarima - zaključila je Ana Veselinović.

foto: Printscreen