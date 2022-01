DALILA I CAR PRAVE SVADBU U ZADRUZI! Stiže im pravi MATIČAR, izabrali kumove, a Deki nema pojma! A evo šta kaže HUSO o novom zetu

Dalila Dragojević i Filip Car prave svadbu u "Zadruzi".Bosanska starleta i momak iz Crikvenice rešili su da ozvaniče svoju vezu i tražili su od producenata da im organizuju venčanje u rijalitiju!

- Dalila i Filip su iznenadili producente kad su im tražili da im u "Zadruzi" organizuju svadbu! Ubeđeni su da je njihova ljubav prava i ne žele da čekaju kraj rijalitija da bi se venčali, već žele da to urade pred kamerama i milionima gledalaca. Tražili su od produkcije da im dovede matičara, čak su se već dogovorili da Dalila uzme njegovo prezime Car! - kaže izvor iz produkcije i dodaje će se vrlo brzo odigrati veselje pred kamerama:

foto: Printscreen/Youtube

- Sve je već dogovoreno! Uskoro će doći matičar, ali neće biti svatova kako bi se izbegla mogućnost da se zaraze koronom. Dalili i Caru to i odgovara jer su oboje svesni da su njihove porodice protiv njihove veze. Dalili jedino smeta što će njen bivši muž biti u rijalitiju tog dana, ali rekla je da neće dozvoliti da joj on pokvari sreću.

foto: Printscreen

Rijaliti zvezde su se u subotu tokom emisije "Pitanja novinara" već dogovorile i ko će im biti kumovi. Dok su kamere snimale ostale zadrugare za crnim stolom, Dalila i Filip su se osamili u sobi, ljubili su se i dogovarali venčanje.

- Volela bih da imam venčanje sa dosta gostiju, ali znam da to nije moguće. Samo da nam neko ne pokvari planove. Filipe, ne smeš da prokockaš moje poverenje. Hoću sa tobom sve, znaš to od prvog dana, nemoj da me povrediš - rekla je Dalila Filipu, koji ju je ljubio i rekao:

- Bićeš moja žena! Što se tiče svadbe, ne zanimaju me nikakvi običaji osim momačke večeri. - Ja ću biti Dalilina kuma! Filipe, ti me ne zanimaš ni za sto života, ali ona mi je drugarica i želim da joj kumujem - rekla je Irma.

Budući da Filip najviše vremena provodi sa Lazarom Čolićem Zolom, Dalila je rekla da on može da bude njegov kum, na šta je Car samo klimnuo glavom.

Dalilinog oca Husu, koji nam je rekao da ćerki više ništa ne veruje! - Svadba se neće desiti, ja imam samo jednog zeta - Dekija! Sve su to rijaliti budalaštine. Ne verujem više Dalili, ona priča nešto što kasnije ne poštuje, zato sam prestao da gledam "Zadrugu" - kaže Mujić.

Dejan ne zna za svadbu Dejan Dragojević ne zna za Dalilin i Filipov plan jer svaki trenutak provodi sa Aleksandrom Nikolić. - Ona je moja "barbika". Prelepa je i prezgodna - rekao je Dragojević i javno priznao da se zaljubio u starletu. foto: Printscreen

kurir.rs/informer

Bonus video:

00:14 DALILA, DEJAN I ALEKSANDRA UHVAĆENI ZAJEDNO: Subotićeva se druži sa bratom bivšeg dečka, a šuška se i da će svi zajedno u RIJALITI