SAMI SMO PROTIV SVIH! Dalila progovorila o vezi sa Carem, skroz mu se PREPUSTILA, pa žestoko POTKAČILA Dejana! ŠOK!

Dalila Dragojević oktrila je sve što se dešava u "Zadruzi" i njenoj vezi sa Filipom Carem.

Sa Filipom je sve okej, ne znam ni šta bih rekla, ponaša se kao zaštitnik ali mi i naređuje. Ja ne trpim autoritet, nisam poštovala generalno Uvek sam se sama borila za sve. On hoće da mi pomogne ali stalno mi naređuje, ovo ono, mi nismo u vezi, a on se ponaša kao da jesmo. Radimo sve kao da jesmo, ali smatram da ne možemo da budemo u vezi, nije to dobro ni za njega, ni za mene. On je izašao iz jednom velikog pritiska, skupljao je u sebi dosta toga i kao da je bio u začaranom krugu, ja sam bila uništena, demolirana, sasečena u korenu. Izgubila sam se u svemu tome. Ostavila brak, počela sa njim, pa sa Dejanom, mi stvarno ne funkcionišemo, bilo je tu i ljubomornih scena. Svima nama se susretnu pogledi. Sve je zapetljano - počela je Dalila.

Meni je Drago što je Car tu, ali ja sam žena koja je navikla da nešto na brzinu uradi, a ne cici mici, takve žene bolje prolaze, a ja nisam takva, uvek sam bila borbena. Ja želim da se promenim na bolje, u odvratnom smo poziciji, sami protiv svih. Ne znam šta da kažem, ima osećaj da sam njegova ali i da mu ne pripadam. Želela bih da on bude isti kao na početku, ja u pušionici sednem sama, a on obiđe krug baci pogled da proveri gde sam i vrati se. Ja ga pitam šta radi, on se pravi lud. Želim da mu se ovaj put totalno prepustim, želim da verujem da on stvarno hoće meni da pomogne. Biću mazna, niste me do sada videli takvu, ali eto pokušaću. Možda je vreme da budem ta njanjava. Što kaže Rešićeva da da dragi, samo tako. Sinoć sam se posvađala sa njim, pa sredila stvari moje i njegove i eto - pričala je Dalila.

Što se tiče Aleks i Dejana ne bih komentarisala, samo neka bude bez suza. On ostaje čovek sa kojm sam bila. Nisam trebala da mu se vratim ponovo, odstraniću se, neke bude šta bude. Neka bude i svadba, samo da ja ne trpim to što sam trpela. On kaže da sam prokockala drugu šansu, uglavnom utorak je bio prelomni trenutak i tako. Neka ide svako svojim putem. Hoću da kažem da želim da radim na sebi, trudiću se, krećem od nule - ispričala je Dalila.

