SOBA NEMORALA! Dok Deki zavodi Aleks, Dalila se ušunjala u Carev krevet! Evo kako ga je nagradila (VIDEO)

Nakon što su pobedili Marka Janjuševića Janjuša u kockicama, Filip Car je legao u svoj krevet, a njemu se ubrzo pridružila i Dalila Dragojević.

Njih dvoje su bili srećni jer su osvojili mnogo novca, pa su rešili to da proslave jednim maženjem i ljubljenjem pred spavanje.

Za to vreme Dejan sve radi kako bi zaveo Aleks, koja mu je skrenula misli od bivše žene. Celu noć su pričali i ćaskali o svemu, pa pred zoru samo što nije pao poljubac.

Podsetimo, pre Filip Car je u intervjuu otkrio šta oseća prema Dalili.

- Ne znam gde sam, sa Dalilom sam u bliskom odnosu ali nismo u vezi. Nadam se da će biti okej... Meni se uvek može desiti momenat slabosti .Smatram da mi se veza više ne može desiti ovde, više nisam spreman da pružim ljubav, ovo je moj maksimum. Malo se grlimo malo svađamo, ali više ne osećam potrebu za vezom. Ja teško funkcionišem u vezi. Nemam poverenja u Dalilu još, ona ima nešto što me radi, inteligentna je. Razmišljao sam danas, nećemo da ozvaničimo vezu jer ovako je bolje, ne moramo da budemo non stop zajedno. Ja volim da razmenjujem nežnost kada sam zajedno. Dosta su na mene uticala pitanja i ljudi. Ona to govori zbog Dejana - tako su mi pričali. Ja sam rekao da moja sledeća veza moja biti sto posto iskrena da ja to želim i osećam sto posto. I sa njom sam ali bilo je tu dosta stvari. Smatram da sam emotivno nezreo, treba da se prepustim i doći će sve na svoje. Ja moram biti sam neke vreme da bih rekao da je to to. Nema smisla ovo što radim - pričao je Filip noć ranije.

kurir.rs