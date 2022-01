NEĆU, BRE DA PROSIM TVOJU NEŽNOST! Još jedan ljubavni OKRŠAJ, Matora poludela zbog odbijanja ove zadrugarke! (VIDEO)

U Zadruzi nikad nije dosadno i gledaoci imaju prilike da stalno svedoče nekim dramama i ljubavnim problemima. Ovog puta, ljubavni okršaj se desio između dve zadrugarke.

Jovana Tomić Matora na ivici nervnog rastrojstva zbog konstantnog odbijanja Mc Aleks, dok Aleks negira da joj ne posvećuje dovoljno pažnje.

- Neću više dolaziti kod tebe na krevet da ja prosim tvoju nežnost! Možeš li malo suptilnije da kažeš, ti upraš sa mnom. Sve radiš kako tebi odgovara. Kao i svaki put radim pogrešne stvari. Ja sam kriva. Da li je moguće da mi ne pružaš ni malo ljubavi, samo me spuštaš. Degardiš me, spuštaš me! Znam kad se šališ a kad se ne šališ. Ja osetima kako mi ga ti u*učeš. Sigurna sam da da znam šta ti želiš, i šta ja želim - rekla je Matora.

- Okej, neću da ti se pravdam - odgovorila je Aleks.

- Ja možda muvam tebe, ali želim da mi to bude simpatično. Znam da nećeš biti sa mnom nikada. Tebe privlači nešto drugo - dodala je Matora.

- Izvini što ti je neprijatno

- I sad mi je neprijatno - rekla je Jovana i nastavila.

- Kao što smo doneli neke stvari kad smo pričali poslednji put, tako ćemo i sad i neću više dolaziti kod tebe na krevet, neću da prosim tvoju nežnost i da mi neko kaže još pet minuta, ko da je ne bi videla ili osetila da ti se spava... Da to kažeš suptilnije, da se ne osećam glupo - nastavila je Jovana, a Aleks je odgovala kratko i izvinjavala se.

