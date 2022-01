MENSUR RADI ZA MAFIJU! CRNA GORA BRUJI: Evo koje poslove radi za BARSKI KLAN!

Po Crnoj Gori sve su učestalije priče da se Mensur Ajdarpašić bavi ilegalnim poslovima. Na društvenim mrežama sve su učestalije priče da zadrugar radi kao kurir za barski klan.

Kako navode izvori, on se ovim poslom bavio već nekoliko meseci, a sve je prekinuo kada je ušao u Belu kuću u Šimanovcima.

- Ovde po Baru i celom Crnoj Gori javna je tajna da se Mensur priključio barskom klanu i da radi za mafiju. Odatle mu i pare za sve. On za njih radi već par meseci, ali je sve prekinuo kad je otišao za Beograd u rijaliti. Čuo sam priče da mu je "Zadruga" bila spas da se skloni iz cele te priče, jer su mu svi govorili koji su znali za to, da mu to ne treba u životu i da se mane toga. On se toga prihvatio zbog para, jer je iz prošle sezone otišao bez dinara, ali se sada nada da će se u Crnu Goru vratiti sa punim džepovima - rekao nam je izvor blizak Ardajpašiću.

Podsetimo, ovu sezonu rijalitija obeležila je ljubavna afera između Mensura i maloletne Milice Veselinović, koji su u poslednje vreme gotovo svakodnevno u sukobu. Tako je pre nekoliko dana, Mensur bio nasilan prema Milici tokom rasprave, na šta je Veliki šef odmah reagovao i Ajdarpašića kaznio mesečnim honorarom zbog nedoličnog ponašanja nad maloletnom zadrugarkom, što njemu nije bilo nimalo prijatno.

Kurir.rs/E.K.

