SKANDALOZNO! CAR 5 PUTA PLJUNUO DALILU DIREKTNO U LICE: Filip van svake kontrole je VREĐAO, URLAO na nju i pretio joj! HAOS

Dalila Dragojević i Filip Car žestoko su se posvađali jer je Caru zasmetalo što ga Dalila više ne sluša slepo, a kad je Dalila u jednom trenutku se našla ublizini bivšeg muža Dejana, izgubio je svu kontrolu.

- Napravila si 3, 4 stvari u roku od pola sata, otišla si u pušionicu, gde je neko. Pošto vidim da si dobro, sad ćeš nastaviti sama, nemoj da sam videla suze! Ja sam tačno znao koliko ti mene možeš slušati! - vikao je Car.

- Ja te uvrediti neću, ali ću ti okrenuti glavu da mrtvu ležiš. To je tako u mom svetu, a ti se zapitaj šta pričaš i šta izazivaš u meni. Ja te znam kako dišeš, ti si za mene lektira iz Osnovne škole - govorio je Car.

- Ti si ovu lektiru uzeo, pocepao i poželeo ponovo da je sastavljaš - dodala je Dalila. - Znam ja kako ide sa bitangama. Nakon par dana sam dao pristup 'na izvolite', još poturim svoja leđa... Zamerim ti u garderoberu šta ne treba da radiš, a ti izađeš i opet. Videćeš šta ću ti napraviti - nastavljao je Car.

- Ti meni ne možeš ništa više loše da uradiš, sve si već uradio - rekla je Dalila. - Sa tobhom ne treba slovo progovoriti. Ti si jedna džukela. Mamu ti je*em Filipe u pi*ku - ponavljao je Car.

Car je izgubio potpunu kontrolu nad sobom.

- Mene je to mučilo, da li si iskren u nameri da mi pomogneš - izjavila je Dalila. Nemoj da se dereš slino slinava! Ja sam ti lepo rekao šta mi smeta a ti ideš preko mene. Ne mogu ja sa govnima - nastavio je Car.

- A ja ne mogu sa 'dabldekerima' - brecnula je Dragojevićka. - Zaveži, zalepiću ti pikslu u glavu - pretio je Car. - Ja ovde da budem najbolje, da sedim ispod stola, da se zakopčam do grla, uvek će ti nešto smetati - govorila je.

Svađa Filipa i Dalile eskalirala je skoro do fizičkog kontakta.

- Nešto razmišljam, sad ispada da si ti moja žrtva, da ja tebe maltretiram. Sama si rekla da nečeš da ideš tamo i opet si otišla u pušionicu! Pričam ti nešto, pogledaj me! Slušaš li me ti? To ti kod mene ne prolazi! Dok si bila u braku to ti je prolazilo, kod mene ne! Slušaš li me? Napravila si ceo jadiluk da bih ja bio uz tebe! Mene nećeš je*ati u mozak! Rasuću te u komade - govorio je Car.

- Izađi napolje - rekla je Dalila. - Pričao sam sa Đedovićem - pokušao je da nastavi Filip. - Pa da, ti pričaš jer si nesposoban da misliš! Ja ne pričam ni sa kim - govorila je Dalila.

- Ku*vetino jedna! Je l' si ti moja žrtva? - vikao je Car. - Pogrešila sam - viknula je Dalila.

- Rekao sam ti da ga ne diraš, ne dira te - urlao je Car i pljunuo je 5 puta.

Govoriš da sam ja kriv, mamu ti je*em u pi*ku! Namerno mi radiš sve - rekao je Car. - Skloni se od mene, odvratan si! Gadiš mi se! - urlala je Dalila.

- Znaš koliko te molim da ne radiš to! Svako ko tebi pruži ruku najgori je u narodu, da sam na narod mislio ne bi prišao - vikao je Car. Nikada više neću sa tobom ništa! Odvratan si mi! Sve je odvratno! - urlala je Dalila.

Filip Car se ne smiruje i ponovo dolazi do spavaće sobe kako bi urlao na Dalilu.

- Ruku sam joj dao nakon svega! Vidim ja šta radi, smeće jedno! On u pušionu ona u pušionu! Rekao sam joj da sam nervozan i ona namerno! Kroz stakla ćeš mi živa prolaziti! Je*em ti mamu - zaurlao je Car. Veruj mi da neću - rekla je Dalila.

Kroz šupak će ti zlo izaći, ne mogu zlo u ljudima da trpim! Majku ti je*em! Molio sam te da ne radiš ništa, molio sam te. Zam te napamet - urlao je. Šta sam rekla, čak i kada sam imala pitanje nisam odgovorila - plakala je Dalila. Majku ti je*em, kroz staklo ćeš živa prolaziti! Je*aću ti sve! Sad nećeš biti Dejan, sada ćeš biti prva! Ja ću te napraviti pobednicom Zadruge! Majku ti ku*vinsku jebem! Sve sam ti dao, sam sam sebe namazao go*nima. Nisam ti ja Dejan, ja ću te sastaviti sa zemljom! U vezi sam ti govorio da ga ne diraš i da ga ne biješ, nemoj sa mnom to! Neću razbijati sebi čaše o glavu ja ću ih tebi razbijati! - nastavljao je Filip.

U jednom trenutku u garderobi Car je čak pet puta pljunuo Dalilu i to direktno u lice.

"Jesi li jadna", vikao je dok ju je pljuvao, a ona nemo, u šoku stajala.

Sandra Rešić i Matora pokušale su da ga smire.

- Sandra, lepo sam je savetovao! Je*em joj majku ku*vinu. Molio sam je da se smiri - pravdao se Car.

- Smiri se nervozan si, verujem da su neke stvari istinite - rekla je Sandra. - Lepo sam joj rekao na kauču da ne radi seljačke fore, rekao sam da ćuti da se mane svega. Ne, ona po svom! Čovek ide u pušionicu ona za njim, a lepo sam joj rekao da ne provocira. A ona sve radi na one jadne ku*vinske fore - nastavio je Filip.

- Pa i da pecne to je njen život, ne može ona sve da iskoreni za dan, nemoj preterivati - izjavila je Rešićeva.

