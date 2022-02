NIKAD EMOTIVNIJI DALILIN BIVŠI! ONA MI JE ULILA NADU: Dragojević otkrio kako se izborio protiv CRNIH misli i koliko mu je pomogla!

Zadruga je uvek uzbudljiva i zanimljiva, a njeni akteri su neiscrpni izvor zabave za široke narodne mase koja uživa u dramama.

Ovo puta, u jednoj od pratećih emisija ovog rijaliti programa, voditelj je otkrio otkrio je ko je osvojio drugo mesto na anketi za najposvećeniju osobu u Zadruzi od strane publike.

- Sandra Rešić je drugo mesto za najposvećeniju osobu u Beloj kući - otkrio je on i dao reč Dejanu Dragojeviću.

- To je očekivano, ona jeste najposvećenija. Uvek kada sam nabrajao spomenuo sam nju, to je stvarno istina. Da mi nije bilo njih, ja ne bih izašao iz svega. Iako sam govorio kako ne želim da budu uz mene i terao ih od sebe, oni su ostali uz mene... Ko zna šta bi bilo da nisu. Spasili su me milion situacija gde bih napravio problem. Imao sam crne misli, a oni su mi ulili nadu. Sandra je ipak izvukla deblji kraj, nisam mogao da spavam, namučena je bila pored mene. Nije ni spavala ni jela... - govorio je Dejan.

- Da li si svestan da je u rijalitiju jako retko da ti se neko toliko posveti? - pitao je voditelj.

- Svestan sam zaista i kajem se zbog onoga što sam rekao kada sam ih sklonio od sebe. Voleo bih da ovaj odnos ostane i napolju. Bez njih bi kljucao kao Pera detlić. Sandra me je hranila... - govorio je Dragojević.

- Tebi je ustvari proradio majčinski instinkt? - dodao je voditelj.

- Još samo da joj mleko krene - našalio se Đedović.

- Dosadna sam sama sebi, ali kad ga vidim takvog, nemam osećaj ni da li je muško ili žensko, nemam osećaj koliko godina ima. Bio je neko...nemam reči. Bilo je nemoguće ostaviti ga. Zato me nervira kada ljudi to mešaju sa nečim drugim. Bilo je toliko situacija gde nemam snage ali i dalje sam tu - izjavila je Rešićeva.

- Ja toliko godina nisam bio u kontaktu sa nekom drugom ženom i više puta nisam znao da pričam sa njom. Kada smo bili vezani lisicama, budim se pored nje šokiran - smejao se Dejan.

- Da li shvataš, da kada si njima okrenuo leđa, postao si najomrženiji lik? - pitao je Milošević.

- Smatram da je to moj veći kiks od onog kada sam pružio drugu šansu. Kad vidim da su posle svega tu za mene, loše se osećam kada vratim film. Čovek se opeče - dodao je Dragojević.

- Naravno da je Sandra zaslužila ovo. Uvek je tu za mene iako ja nisam neko ko je to uzvratio na pravi način. Nije ni čudo što mi se u nekom trenutku svidela, ne znam kako nije Dejanu. Toliko je posvećena i divna, požrtvovan prijatelj. Ja bih je stavila na prvo mesto - rekla je Matora.

- Zaslužila je ovo, ja sam je naveo - dodao je Miki.

- Sandra je divan prijatelj i moj svakako. Ona je neko ko zna da se obuče, ko zna da govori, ko čisti, neko ko je posvećen svemu za šta se dohvati. Da nema nje ko zna kakve bi karakondžule bile ovde. Ona je kraljica naša - govorio je Sale Luks.

- Ona je posvećena ovoj kući u potpunosti. I što se tiče higijene i mnogih drugih stvari. U stanju je da nosi kese sama i da vuče, aktivna je što se tiče bilo kog zadatka... Ja ne znam, ne mogu da joj nađem manu - dodao je Gruja.

