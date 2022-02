ŠOK! CAR RAZBUCAO DALILU JEDNOM JEDINOM REČENICOM: Slomljena ljubavnica mu nije ostala dužna i rekla ovo, nastao muk posle svega!

Zadruga 5 privlači pažnju zbog svojih živopisnih učenika koji nikog ne ostavljaju ravnodušnim. Sve željno iščekuju nove zaplete i rasplete, navijajući za svog favorita.

foto: Printscreen/Magazin In

Ovaj turbulentni rijaliti je prikovao publiku za male ekrane, a ovog puta su Dalila Dragojević, Filip Cara, Nikola Grujić Gruja, Milana Šarac Mimu i Lepi Mića gostovali u jednoj popularnoj emisiji.

Voditeljka je dopustila zadrugarima da se obrate milionskom auditorijumu i kažu šta im je na duši, nakon čega je Filip Car priznao da se kaje za sve.

- Kajem se! Kajem se i zbog veze sa Dalilom - rekao je Filip drhtavim glasom, našta se Dalila nadovezala:

- Nisi me pitala da li se kajem, ali kajem se! Pogotovo kada čujem ovako ovo... Ja njemu sve verujem, svaka njegova reč za koju smatraju da je lažna ta je prava, a za koju smatraju da je iskrena, ta je lažna. Kod njega je obrnuta hronologija - nadovezala se Dalila Dragojević.

foto: Printscreen/Magazin In

Da podsetimo, Dalila Dragojević doživela je najveće poniženje do sada, kada ju je Filip Car pet puta pljunuo u lice tokom skandalozne svađe u garderoberu.

Naime, Dalila je legla u svoj krevet i jecala na sav glas, a Jovana Tomić Matora joj je prišla i pokušavala da je uteši, a potom je došla i Sandra Rešić.

- Ne brini, otišao je, to je to. Neće ništa on, Marko je sada sa njim - tešila ju je Matora.

- Dalila, molim te, smiri se - govorila je Sandra.

- Ne mogu više, pustite me. Pljunuo me je pet puta u lice - jecala je Dalila.

Žestok sukob Dalile i Filipa eskalirao je nakon što je on optužio Mujićevu da namerno provocira Dejana i traži haos što je ona burno dočekala i počela i njemu da prebacuje određenje stvari, a umalo je došlo i do fizičkog obračuna.

foto: Printscreen

(Kurir.rs)

