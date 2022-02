DALILA NE MOŽE DA SE OPORAVI OD INCIDENTA SA CAREM! Pobegla od svih, a on za to vreme DRŽI glavnu reč kao da se ništa nije DESILO!

Dalila Dragojević i Filip Car žestoko su se sukobili nakon njegovog izliva ljubomore zbog Dejana Dragojevića.

On je nju tokom incidenta udarao, gađao, pljuvao i podizao, a nakon čitavog haosa, Dalila se poptuno povukla.

foto: Printscreen

Naime, ona je odlučila da presprava u vešernici kako bi joj bilo lakše.

foto: Printscreen/Pink TV

Dalila nije želela da bude u kontaktu sa ostalim cimerima, a zadrugari su za to vreme pričali na temu "Šta ne sme da se radi u ljubavi, a radi se".

- Ako je neki najradikanliniji primer što se tiče ovoga u kući, šta se ne sme, to je za mene naravno Dalila. Ne samo što je prevarila supruga, nego je pokušala i da ga pretuče što joj kvari sreću u novoj vezi. To je za mene nepojmivo. Prošle sezone je bio jedan radikalan primer, a sada ima sve češčih agresivnih ljubavnih rasprava. Uzimam za primer Marka i Viki, koji se toliko stistkaju, to za mene nije ljubavna svađa. To je nešto što se za mene najgore ne sme. A ostalo, sme se, ali je ružno, partner će da pati - istakla je Sandra, a potom je ustao Filip Car:

foto: Printscreen

- Za mene bi najbolje bilo da se u rijalitiju ne zaljubljuje, vidimo kako je to npr. kod Gruje. Nakon mesec dana je završio na holteru, već je reanimiran. Ša, oprala mu balavica mozak na ruke, samo toplom vodom. Ako je ikako moguće, da se ne ulazi u odnose sa emocijama. Ako se to desi, da muškarci i žene ne zamene uloge. Vidimo u primerima. Počnemo da gledamo žene iz druge prizme, počnemo da ih smatramo muškarcima, a žene gledaju na muškarce kao žene. Tako da nikako da se ulazi u odnose sa emocijama - pričao je Car.

- A sebe nemaš za primer? - pitao je Maca.

foto: Printscreen

- Smatram da nije trebalo da uđem u neke veze, naročito ako su zauzete ili promiskuitetne prošlosti. Ali tu sam, učim polako. Probaću da ojačam, da nikoga ne volim, ni tatu, ni mamu, nikoga... Da totalno postanem kao beton - dodao je Filip.

