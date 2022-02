ZADRUGAR SE OGLASIO IZ BOLNICE! Napustio Belu kuću zbog zdravstvenog problema, a sad poručio: Idemo da REŠIMO PROBLEM

Bivši zadrugar Bane Čolak napustio je hitno "Zadrugu" zbog zdravstvenih problema. Veliki šef je putem pisma obavestio zadrugare o tome, a onda su ga svi ispratili na kapiju.

On se nakon izlaska oglasio i objasnio o čemu se tačno radi.

- Imao sam jednu povredu još pre 10 godina. Uvek se prijavljujem za zadatke. Noga je počela da otiče, nešto se poremetilo. Baš me je jako bolela. Trudila se produkcija, ali bolje je napolju da se to nekim drugim metodama sanira. Što se tiče mog učešća, zadovoljan sam, ovo je do sada najbolje moje bitisanje tamo. Dao sam svoj maksimum. Znao sam da imam ogromnu podršku moje Ivane i moje porodice - rekao je Bane za Puls.

Čolak se ponovo oglasio na svojoj društvenoj mreži Instagram, ali ovaj put iz bolnice, gde se vidi da je na snimanju, a svojim pratiocima je imao da poruči samo jedno.

- Ajmo polako da rešimo problem - napisao je Bane u okviru svoje objave.

