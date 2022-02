NIKO NE BI MOGAO DA ME VRATI OSIM TEBE: Dalila izjavila LJUBAV Caru, priznala mu sva svoja osećanja! (VIDEO)

Dalila Dragojević i Filip Car ponovo su bili intimni pred svima, pa su otišli do pušionice.

Rijaliti par obavio je razgovor o Dalilinim osećanjima.

- Samu sebe sam ubeđivala da nije to to (na početku), da ne osećam ništa. Rekla sam (Dejanu): "Ne znam šta da ti kažem, ja sam uradila šta sam uradila i nemam volju da ti se objašnjavam". Pa ono kad vidim, zaljubila sam se, moglo je i tebi da se desi. Nisam mogla da se oduprem, mislila sam da je zaj*bancija... Kad više nisam mogla, rekla sam i to je to - dodala je Dragojevićka.

foto: Printscreen

- Sve se desilo u zaj*banciji nekoj? - pitao je Car.

- Pa da, onda hajde tamo, hajde ovamo, posle bazen, pab... Izolacija, predstave, lisice, ćao... - dodala je ona.

- Ja sam mislio da ti u tim razgovorima njega hraniš da budete zajedno, da želiš da budete zajedno - govorio je on.

foto: Printscreen

- Ja sam sebi uvek govorila: Kako sam dopustila da budem sa čovekom kao što si ti? Da sve ostavim i krenem za tobom. Onda kada sam gledala, kako... Onda mi se vraćao Miki, koji mi je govorio da tebi može da dune. Kako sam mogla? Da sam znala, ne bih uradila nikad u životu, da mi se desi ljubav od 20 dana, posle koje ću biti izvređana. Ja sam tebi verovala najviše na svetu. U tebe sam gledala kao u... Kao i sad. Šta imam da ti zaobilazim? Niko nije mogao da me vrati osim tebe, i ti ne treba da se praviš lud na te stvari. To je tako kako jeste - istakla je Dragojevićka.

Kurir.rs/K.Đ.