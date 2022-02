KO ZNA ŠTA JE MAJI RADIO ISPOD POKRIVAČA! Dalila u strahu od agresije Filipa Cara, navukla se na UNIŠTENJE!

Jovana Tomić Matora saznala je za sukobe Dalile i Cara u ranim jutarnjim satima.

Naime, ona je sela sa Dalilom kako bi razgovarala sa njom i dala joj savet kako da se ponaša:

- Dalila ti si više nesrećna nego srećna. Navikla si se na samouništenje. Kada ste se muvali bila si srećna, a ovo je ludilo. Bila si spremna na sve sa njim, ostavila muža, želela decu, a sada, pa sada razmišljaš o tome šta se desilo. Imaš priajtelje, oca, majku, sestru, moraš da držiš do sebe. Imala sam to, ja sam se borila bila da je to ljubav, ali to je bila jedna velika slabost. Najgore je što obe znamo da ćeš ti pokleknuti - rekla je Matora.

foto: Printscreen

- Ma kako, ovo je bezobrazluk, to nije normalno. Kaže mi on da sam veštica, kako budim bes u njemu - rekla je Dalila.

- Šta je onda Maja bila ako je on takav? - rekla je Matora.

- Ko zna šta je on Maji radio ispod pokrivača. Ko zna šta ja moram da uradim da bi on bio normalan - rekla je Dalila.

foto: Printscreen/Instagram, Printscreen

- Ćuti, dobro si ti reagovala, ja neću da okrenem tebi leđa, a zamisli da sam ja to vodela, ili Ljuba... Ja moram da biram reči sa Carem, moraju svi, on ne trpi komentare, postao je kao Mensur - govorila je Matora.

Kurir.rs/K.Đ.

Bonus video:

00:05 MATORA NAŠLA NOVU DEVOJKU, A EVO SA KIM SANJA PROVODI VREME! Stankovićeva uživala sa NJOM, a onda je usledio POLJUBAC! (VIDEO)