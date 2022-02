NEĆE DA MU ĆUTE! Rešićka zapenila na Miću zbog malog budžeta, Dejan izludeo zbog kritika o njegovom odnosu sa Aleks: MI SMO U VEZI

Voditelj Milan Milošević ušao je u Belu kuću i na samom početku večeri dao je reč Sandi Rešić kako bi komentarisao podelu budžeta Lepog Miće.

- Ne interesuje me hrana, volim njegove podele budžeta. Kritikuje sve nas i kad po 18. put bude vođa podeli različito budžete. Prošle sezone mi nijedan mali budžet nije dao, a sad mi drugi put daje. Mali budžet kod Miće apsolutno nisam zaslužila. Ja kad pogrešim, osetim da sam preterala, ja dođem i izvinim se Mići. Po prvi put ću da kažem da me ne zanima čišćenje, mene da nema ne znam gde biste išli u wc. Ne treba mi zbog toga mali, veliki ili srednji budžet. Moj učinak prema Mići je druga sezona, a ne može da me gleda. Danas je svašta ispričao, a oni se ne bune. Nisam zaslužila mali budžet od Miće. Dao je Janjušu srednji budžet, posle pet godina ne treba mali budžet, ali je*ali su majku jedno drugom. Njega Janjuš ne voli uopšte, ali ako su oni zaslužili, zaslužila sam i ja. Rekla sam mu da mi se više ne obraća - urlala je Sandra.

foto: Printscreen/Zadruga

Reč je dobio Dejan Dragojević.

- Nije me Mića iznervirao, nego non-stop ja muljam i petljam. Neko guranje na silu, zar ne mogu da me puste da se nešto dešava spontano? On kaže da sam trebao da ustanem da kažem da je volim. Da li ima neki pik na mene ili ne, ne znam, a svaki put mali budžet. Sad je našao najbanalniji izgovor. Njemu ništa ne znači, što se tiče svih ljudi i ovde i napolju, mi smo u vezi, ne treba srljati, da skačem kao žaba. Smatram da je to bilo bezveze, mogao je da ispadne fer posle svega, pa bar srednji. On šalta budžet, ali nema veze - govorio je Dejan.

- On je komentarisao Mensura, nije bio surov, a Nevenu pokopao, šest sati je plakala. Aleksandri daje veliki budžet, ali na kraju kaže veliki budžet, jer je usrećila Dejana - dodala je Rešićeva.

Kurir.rs/M.M.

