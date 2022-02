MILJANU GLEDAJU KAO ČUDO, A NE KAO PEVAČICU! Estrada u ŠOKU posle Kulićkinog prvog nastupa, reagovala i ova pevačica! KABARE!

Bivša rijaliti učesnica Miljana Kulić na spisak svojih izmišljenih javnih zanimanja dodala je i pevanje. Ona je najavila da će u saradnji s Aleksandrom Kopcem snimiti i svoju prvu pesmu, ali i bez toga, verovali ili ne, Miksi je već imala dva nastupa, i to u jednoj od najpoznatijih diskoteka u Zagrebu.

Na večeri koja je najavljivana kao Ricdrugovizija, Kulićeva je pevala ceo repertoar koji je svakodnevno izvodila tokom boravka u Zadruzi i na zadrugovizijama. U uskoj bež haljini iz koje dosta toga i kipilo, Miksi se na oduševljenje prisutnih popela na binu i svoj nastup otvorila numerom „Seksi biznismen“.

Povodom Miljaninog novog posla razgovarali smo sa predstavnicima domaće estrade kako bismo saznali njihovo mišljenje i stav.

Era Ojdanić prisetio se vremena kada je s Miljanom bio u rijalitiju i naglasio da je njena želja oduvek bila da bude pevačica

- Miksi je u mom krevetu bila 10 dana i za to vreme nisam spavao ni 10 sati jer je ona pevala Cecu, Minu, Anu Bekutu, Sneki. Ona s onim njenim šuškavim glasom prodire do malog mozga - počinje Ojdanić, i zaključuje:

- Prema tome, ona voli da peva i bila joj je želja da postane pevačica em zbog pojavljivanja u javnosti, em zbog finansija - ističe Era.

Ojdanić objašnjava i kako publika doživljava njene nastupe, ako i zašto idu da je slušaju.

- Ovo se zove druga igranka. Ona nije u rijalitiju, a ljudi vole da je gledaju, išli su na njen nastup kao na čudo, a ne kao na pevačicu! U Zagrebu su otišli na njenu tezgu iz radoznalosti. Neki su se krstili, neki su se pitali kakvo je ovo čudo iz Srbije, ali mislim da su otišli zadovoljni - završio je Era.

Zorica Marković takođe nije iznenađena, ali tvrdi da publika danas ne sluša muziku, već je gleda, pa tu vidi i ključ uspeha Miljane Kulić.

- Sve što smo od Miljane gledali bilo je zabavno u zadrugovizijama. Narod danas voli muziku da gleda, a ne da je sluša - počinje Zorica, i komentariše Miljanino pevanje:

- Verujte mi, što se pevanja tiče, ima i gorih od Miljane, a odgovorno tvrdim da ona ima repertoar veći od mnogih pevačica. Ne bi bilo lepo da njen nastup nazovem cirkusom, ali to je kao neki kabare. Čula sam i da snima pesmu sa Kopcem, on će to da ispegla u studiju jer je peglao i gore. Najiskrenije, njen nastup mi nije nelogičan, i drago mi je, neka peva i neka zaradi neki dinar - iskrena je Zorica.

Goga Sekulić, čijom je pesmom Miljana i otvorila nastup, s osmehom je prokomentarisala ovaj debi i naglasila da je dobijala snimke na društvenim mrežama.

- Zbog Miljaninog nastupa u Zagrebu su me zvali i slali mi snimke sa svih strana. Mene u Hrvatskoj jako vole, kao i ja njih - počinje Goga, i dodaje:

- Nije Miksi jedina rijaliti učesnica koje je počela da peva i nastupa. Ako ona to želi, onda super. Moram samo da kažem da je ona meni simpatična i da je uvek pevala moje pesme, a posebno moj hit „Seksi biznismen“ - završila je Sekulićeva.

