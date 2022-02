DALILA OSTAJE PRI ODLUCI DA ONA I CAR PREKINU SVAKI KONTAKT! Zadrugari im očitali lekciju, Filip priznao svoje greške, želi JEDNO!

Dalila Dragojević ostala je pri odluci da ona i Filip Car prekinu svaki kontakt.

- Da li si svesna da je Caru stalo do tebe i kao i tebi do njega? Možete li da se poslušate? Zašto ulećete jedno drugom i ne čujete šta želite da kažete. Prvoenstveno slušate ljude, prvenstveno Car koji ima ljude koji ne žele da vas vide zajedno. Najjači ste i vaša ljubav je jedina prava i iskrena - glasilo je pitanje.

foto: Printscreen/Zadruga

- Ne smatram da mu je stalo do mene, nego do moje promene, a uz tu promenu bih mogla da budem sa njim. Meni jeste stalo do njega, pokušala sam da iskuliram situaciju. Nemam za šta da se kajem, jer znam da sam se trudila. Znam da smo jaki, imamo vrstu dominacije, ali ne smatram da smo jedno za drugo, jer smo jaki i kompromis ne može da postoji. Filip hoće non-stop da priča, a ja ne mogu da slušam predavanja. Stoji da sma zaljubljena i da mi je stalo, ali sebe ne vidim pored njega. Dobijam vizije budućnosti i ne želim da mi se to dešava, ako se ovde nešto dešava, može i napolju. Zamišljala sam ga kako je bilo na početku našeg odnosa. Kad legnem sa njim, bude super, ima strasti i ludila, ali ređaju mi se slike, pogubim se i želim da odem. Najbolje je da ide svojim pute i svako bude na svoj način kako treba da bude. Ne vidim se pored njega, sve ide na stranu što osećam, jer ne mislim da čovek poput njega može da se promeni. Zadržala sam se u ovom stanju, rekla sam da neću da ga dovodim u situacije da me vidi da plačem, jer bi mogao da mi priđe. Ovako je najbolje za oboje. Što se tiče iskrene ljubavi, sa moje strane je bila. On je u rastrojsvu, smirila sam se i ne mogu da trpim turtorisanje nad glavom. Kad dobijem pitanje za vizir, padne mi mrak na oči. Kad uradi neke stvari i kaže da je jedino imao strah prema mami, a da se to počelo javljati kod mene, neću to. Ne vidim da ga vodim dobrim putem, on ne može da podnese što postane takav. Povukla sam se da ne bih pravila ono što nije - pričala je Dalila.

- Verujem da Dalila veruje u ovo što priča, a govori iz revolta iz besa, jer su se posvađali po milioniti put. Za dva sata da onnjoj priđe gledali bi po milioniti put - komentarisala je Sandra.

foto: Printscreen/Zadruga

- On je meni pričao da razgovaramo i da smo razgovarali kao sinoć, ne bi došlo do tih problema. Kad sam rekla da je kombinacije završena, opet je imao faze da puca. Nije revolt, tako se osećam. Neću da se va*arim, a imam razne slike u glavi - dodala je Dragojevićka.

- Filip jeste preterao. Žene od koje ne može da bude perfekta, pokušava da je napravi. Neke stvari koje je tražio, su realne, za njegovo i njeno dobro. Njegov strah za Dejana, da će nešto da uradi, malo previše paniči. Iz poverenja u njega, kad je došla Maja, naravno da ima isto revolt. Ne dozvoljavaju da im se kaže i ne slušaju jedno drugo uopšte - nastavila je Rešićeva.

- Što se njih dvoje tiče, sinoć smo pričali i mislim da njihov najveći problem nije emocije, nego to što su iskompleksirani i sujetna, puni ega. Bez razloga, bez podloge i budalaština, videli smo samo komplekse, sujetu, ego i poremećaj u ponašanju. Oboje imaju istu crtu kao deca, kad ih čačneš, vrate ti milion puta više. Filip Car nije sa Bečkog dvora, pa da zahteva idealno. Promene ne dolaze preko noći, nego polako i sistematski. Imaju još jednu osobinu malu deteta, a to je nestrpljivost. Emocija je najmanji problem, kad bi nestalo nadmetanje. Kad bi prestala da se pere od stvari, jeste, kriva sam i zabole me ku*ac. On kad bi skontao da Dalila koju su vaspitali 28 godina, ne može da se promeni za noć, a on da oblaži svoj karakter - govorio je Đedović

- Slažem se sa sva tri govornika. Kad smo imali razgovor u ekonomskom i pušionici, i ja sam nju pomno slušao i ona mene. Dalila je neko ko u odnosu sa mnom ide u budućnost, a ja razmišljam o sadašnjosti. Ja jesam surov, ali imam grižu savesti, najgore je kad sam ja kriv. Jednostavno, ona nije bila spremna da neke stvari radi koje sam zahtevao od nje, ja nisam bio spreman da imam razumevanja. Bio sam nagao, vulgaran, bezobrazan. Kad nešto nije po mome, a smatram da je greška, ja tupim samo to da ti razvalim mozak. Kada nema tih stvari, funkcionišemo super. Čim napravi nešto što ja smatram da nije dobro za nas, ja nemam živaca, prolaze mi sve slike kroz glavu. Tu dolazimo do pucanja. Nema rešenja, vrtimo se u krug i idemo u nedogled. Treba doći sebi. Suludo je pričati o bilo čemu drugom. Meni je potrebna samoća, mir, neka ona radi šta joj je potrebno. Razmišljao sam dugo, vrtim neke filmove, shvatam da sam u dosta stvari ja okidač. Ja ću se potruditi da ja sa sobom neke stvari reši, od griže savesti nemam ništa. Možda bolje da joj nisam prišao. Sledeći prilazak će biti kad budem čiste glave i zavisiće od njenog ponašanja - rekao je Car.

foto: Printscreen/Zadruga

- Meni je to kljucanje jako interesantno. Ako uzmemo vas dvoje, ona je dosta toga ispravila, da li nekad treba možda i nekad pohvala? - pitala je Šopićeva.

- Jeste se dosta ispravila, ali je bilo dosta loših situacija. I Dejan je govorio, i sama je svesna, ne vredi nabrajati. I ja sam dosta grešio, ali i ona. Ona se generalno promenila. Napredovala je puno. I ja grešim, moje greške su ovih dana veće od Dalilinih, zato ja priđem, moje reakcije su nenormalne. Da bih neke stvari promenio, moram da bude sam. Lako je, ima dana za megdana - dodao je Car.

Kurir.rs/M.M.

Bonus video:

00:14 DALILA I DEJAN ĆE MORATI BEZ JEDNOG U ZADRUZI 5: Dragojevići ulaze u rijaliti, a evo od koga su se OPROSTILI! (VIDEO)