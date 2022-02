IMA TRAUME NAKON MILJANE KULIĆ! Zolina majka otvoreno o S*KS AKCIJI svog sina sa Deniz: Skidam joj kapu, takve u Derventi NEMA!

Lazar Čolić Zola u "Zadruzi" nikako da nađe zajednički jezik sa Nevenom Savić, kada je njihov emotivni status u pitanju. I dok Nevena priželjkuje emotivnu vezu sa njim, on je više za vezu bez obaveza, te povremeno imaju intimne odnose, ali ništa više od toga.

Zbog čega je to tako i kako joj se čini potencijalna snajka otkrila je Zolina mama Bosa, koja se oglasila za Pink.rs.

- Nisam se ja nikada petljala, i sami znate... Zolin ljubavni život je njegova stvar, ja mu nikada ništa birala nisam. Nevena ne izgleda loše, cura, ne mogu reći, ali što se tiče njega i ljubavnog života... Neka radi šta hoće. Ne izgleda ona meni loše, nisam ja babaroga, ja ne gledam ko šta gde kuda. Svi imamo svojih vrlina i mana, ako valja njemu valja i meni - priča Bosa i smatra da Zolu koči i dalje Miljana Kulić.

- Mislim da je iskren kada kaže da nije za vezu, s obzirom da ima takve traume posle svega što mu se od strane Miljane desilo u Zadruzi.

Zola je, s druge strane, sve prisniji sa kontroverznom Deniz Dejm, sa kojom je pre nedelju dana imao vrelu akciju! Deniz ga je, naime, oralno zadovoljila u izolaciji - eksplicitni snimak obišao je mreže, a Bosa, čini se, jedina to nije videla.

- To nisam ni gledala, samo sam čula, to sam preskočila! Znate kako, popiju oni, pijanke, svašta se dešava... Mislim da se to sve radi i van Zadruge, ništa nenormalno i čudno, nego eto, bilo pred kamerama, pa su reakcije takve.

Na pitanje kako joj se Deniz čini kao potencijalna snajka, Bosa kaže:

- Ona je iskrena, ja je cenim. Ne glumi ništa, zna šta je, ko je, šta radi u životu... Skidam kapu i takvoj! A pitate me kakva je? Pa, takvih u Derventi nema, u takvom svetu ne živimo - kaže Bosa.

