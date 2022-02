DENIZ SMIŠLJA KAKO DA BIVŠEG ZAVRNE ZA PARE: Zola se priključio njenom paklenom planu, a evo šta je priznala o popularnom REPERU!

Deniz Dejm puna je dogodivština, a najviše voli da ih deli sa Lazarom Čolićem Zolom, sa kojim je nedavno bila i intimna.

Ona mu je otkrila detalje odnosa sa bivšim dečkom i života u Americi.

foto: Printscreen

- Ja sam u njega bila zaljubljena baš. Bilo mi je teško da se oporavim od njega. Blokirala sam ga svuda posle, sada nemam ni njegov broj - rekla je Deniz.

- Ma, sada ćeš ga odblokirati čim izađeš. On ima milione, šta mu znači jedan manje, da osetimo ti i ja šta je život - preložio je Zola.

foto: Printscreen

- Da, da mu uzmemo sve. Amerika je Amerika, tamo su svi dobri i otvoreni. Tamo sam upoznala i 50 Centa, slali su me da idem u šoping i bila sam u biznis klasi. Sedim ja tako i čekam da poletimo, a mislim se, idem ja da sedim kod prozora, kad tamo on. On je baš dobar, nisam se smuvala, a trebalo je, bila sam verna. Malo do toaleta, ne bi niko ništa rekao - smejala se Deniz.

- Možda i bolje što nisi, ispalo bi da si ga iskoristila - rekao je Zola.

Kurir.rs/K.Đ.

