OSMAN KARIĆ ZGROŽEN ODNOSOM MILICE I MENSURA: Veza im je pogubna, neka mu je BOG U POMOĆI!

Brojni zadrugari negativno komentarišu odnos Milice Veselinović i Mensura Ajdarpašića, a posebnu pažnju privlače stavovi Stefana Karića.

Karić je, naime, uvek obazriv kada javno treba da komentariše mnogobrojne ratove Milice i Mensura, budući da su njih dvojica prijatelji. Ipak, nikada nije krio da bi najpametnije bilo da se njih dvoje raziđu, jer ne utiču dobro jedno na drugo.

foto: Printscreen

I Stefanov otac Osman Karić saglasan je sa pojedinim gledaocima koji kažu da je dosta uzdržan kada treba da govori o ovoj temi, a ne krije da strahuje da bi Mensurova veza sa Milicom njega mogla mnogo da košta.

- Oni su drugovi, pa samim tim je i Stefanova kritika i opisivanje Mensurove veze sa Milicom dosta ublaženija. Rekao bi mu Stefan svasta, ali potiskuje to u sebi ne bi li ugrozio drugarstvo sa njim. Mislim da i Mensur svojim sadašnjim ponašanjem nije daleko od Ša. Ušao je sa ciljem da u ovoj sezoni bude bolji, da ide kroz rijaliti sam, mislim da je i on svestan da greši, ali opsednutost Milicom jača je od njega. Mensur hipotetički nije sa Milicom, ali i te kako pazi na nju i daje joj savete i smernice. Sve to radi zbog sebe, jer Milicu ne bi mogao da zamisli pored nekog drugog, bar ne dok je u rijalitiju. Biću iskren, nadam se da će se povući iz te sablasne i pogubne veze i po njega i po nju. Ako to ne bude uradio u dogledno vreme, nek mu je Bog u pomoći - rekao je Osman.

foto: Nemanja Nikolić

Kurir.rs/Pink.rs

Bonus video:

00:11 KARIĆI ŽIVE NA VISOKOJ NOZI: Osman otvorio vrata spavaće sobe, sve je OTMENO, a iznad velikog kreveta je KAMIN!