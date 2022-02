JANJUŠ PREBLEDEO KAD JE UGLEDAO MAJU MARINKOVIĆ: Pustili mu snimak sa bivšom devojkom, a on pomenuo BRAK koji je oskrnavio (VIDEO)

Ljubavni klip Marka Janjuševića i Maje Marinković ostavio je celu Belu kuću bez teksta.

Fotografije i snimci Maja i Janjuša dok su bili u ljubavi, bivšem košarkašu stvorili su neprijatnost, a potom je dobio reč kako bi prokomentarisao klip.

Janjuša je voditeljka upitala da li oseća emocije dok gleda romantične trenutke sa bivšom devojkom zbog koje je ostavio ženu Enu.

foto: Printscreen

- Sve bi bilo drugačije da se nisu desile neke stvari posle toga. Ponašanje posle toga, sve je to bilo, znamo i mi sve. Ne dotiče me više. Ne mogu da se setim ni jedne lepe stvari i ne drži me više ništa lepo. Bilo je kako je bilo. Shvatio sam da je to jedna ozbiljna budalaština. Ja sam jedino oskrnavio brak sa svojom ženom... Nikad ja nisam rekao da krivim samo nju, rekao sam da sam i ja kriv, ali za to što joj se desilo, nisam ja kriv. Želim joj sve najbolje i neću da se vraćam na to - rekao je Janjuš.

Kurir.rs/K.Đ.

