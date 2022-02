NEOČEKIVAN SUKOB TRESE ZADRUGU! Mateja sasuo u lice sve jednoj od NAJSMERNIJIH: Anđela, ti si folirant! ONA PALA U HISTERIJU

Neočekivan sukob nastao je u Zadruzi kada su se posvađali Mateja Matijević i Anđela Đuričić. Nakon rasprave sa Matejom, Anđela je doživela emotivni kolaps i rasplakala se.

foto: Printscreen/Pink

- Ti si folirant i lažovčina teška - vikao je Mateja

- Ti se igraš sa mojim mozgom, nemoj to da radiš, zamolila sam te još za stolom - počela je da priča Anđela.

- Ja ne želim nikakav odnos sa tobom više šta ti nije jasno. Idi u pi*ku materinu idi gde hoćeš - vikao je Mateja.

foto: Printscreen/Pink

- Sutra ćeš mi se izvinjavati zbog ovoga - rekla mu je Anđela.

- Nemoj više da mi use*avaš dane u Zadruzi, samo se skloni - obratio se drčno Mateja.

Anđela se požalila Lepom Mići.

- On kaže da sam ja za sve kriva, utičem loše na njega. Kaže da mu je to deset ljudi reklo... Ja sam mu rekla da je on egoista, on hoće da promeni ponašanje prema meni ali ne može. Rekla sam da stane, idem za njim do kapije. Jurila sam ga da stane - prepričavala je Anđela raspravu.

foto: Printscreen/Pink

- Pusti ga, ništa se ne može na silu, upoznaj ga onakvog kakav je zaista. On se druži sa ljudima, druži se i ti - savetovao je Mića.

- Ne mogu, ne volim ove ljude - žalila se Anđela.

Kurir.rs/S.M.

