PRVI PUT PROGOVORILA O VEZI BIVŠEG MUŽA! Dalila iskreno o Dejanu i Aleks! Otkrila sve o ljubavi sa Carem i lažnim PRIJATELJIMA!

Dalila Dragojević govorila je o najaktuelnijim dešavinjima iz Zadruge 5, te komentarisala svoju vezu sa Filipom Carem, odnos sa lažnim prijateljima, a nije zaobišla ni bivšeg muža, Dejana Dragojevića.

foto: Printscreen/Pink

- Ima on neke ispade, za koje smo se dogovorili da ih neće ispadi. E to danas, ono sa Marijanom... Prvo sam se začudila da sa Dejanom igra one kockice, mada pomislila sam da i to nije mnogo važno. Došao je Đedović i rekao 'da li je moguće da oni zajedno igraju kockice, dva bolesnika' i to je ono što je mene pokrenulo. Filip je kasnije rekao Marijani nešto tipa 'a i ti čistiš, treba ovo da ti se upiše u knjižicu' i ja sam tu pukla. Odmah sam se požalila Đedoviću, ti znaš da sam ja ljubomorna, ja sam takva. Realno, ja sam se promenila, ne radim ništa, ne dobacujem, a umem da budem bezobrazna. Na kraju sam morala da mu kažem, bilo je jače od mene - nastavila je Dalila.

- Lepo je meni ovako, mada ja sam uvek ovakva. Smejem se, zezam se, volim da se družim, ali kad uđem u rijaliti ume da me prebaci. Mada, mislim da nije ni dobro da te zadrugari mnogo hvale... Meni se to ne sviđa... Ja volim ljude koji su direktni i koji mi kažu sve u lice a ne da me tapšu po ramenu. Imam te stadijume kada mi raspoloženje varira... Kada vratim film, sve se ovo izdešavalo za samo pet meseci i nije mi svejedno kada krenu sve slike da mi se vraćaju. Znam ja da ću sve izdržati, to nije problem, ali me je strah malo do Filipa. Juče mi je rekao 'još više sam zaljubljen u tebe, tačnije ja sada tebe mnogo više volim', a ja kao žena, normalno da mi prija, ali opet imam taj neki strah. Plašim se ako se ponovo isto desi jer sam se sada mnogo više vezala za njega...Kada mi je bilo najgore, on je bio tu, mnogo smo toga prošli... - govorila je.

foto: Printscreen/Pink

- Mislim da ti ne znaš da uživaš u lepom trenutku, kada je mirno i kada je najlepše, kod tebe tek tada proradi strah, kao da ne umeš da se opustiš? - naveo je voditelj.

- Jeste, uvek to radim, ne znam zašto. Tada smo imali mnogo problema, a sada ih nema, nema ni pritiska i sada me kida taj strah. Onda pomislim da bi ponovo mogao da odleprša i da se zaljubi, ne znam kako bih to podnela. Uvek kada sam srećna pomislim da će se desiti nešto loše...Lepo mi je za sada, videćemo kako će biti... - rekla je Dalila.

- Kakvi su ti planovi sa njim, ako ovo potraje? Šta ćete, gde ćete? Kako sve ovo zamišljaš? - pitao je voditelj.

- Postoje te faze, kada on mene pita šta ćemo ili šta ja planiram. Šali se često kao ako budem dobra da će me voditi na more. Ako ostane odnos ovakav, ja bih funkcionisala sa njima napolju sigurno, ali ako bi bilo kao prethodnih dana sigurno ne bi ništa bilo. Ide sve svojim tokom, pa videćemo. Želim da poradim na sebi, da smršam, da se sredim... Da bude neka druga Dalila, da budem pečat ove Zadruge - odgovorila je.

- Kako si podnela saznanje da imaš lažne ljude oko sebe? Mislim na Dina? - pitao je voditelj.

Jako sam se razočarala iskreno. Iznenadio me je iako sam imala neke sumnje. Čudno mi je što je bio dobar sa obe strane. Meni je primer objektivnosti Marko Đedović, ali u određenim situacijama. Kada je svestan da može da bude pristrasan, on tada ćuti. Par puta mi je rekao da će se napolju samo sa mnom družiti. Što se tiče Dina, kada me neko ubeđuje u nešto što sam videla svojim očima, ja bih kroz zid prošla. Kada neko krene da mi vređa ovo malo inteligencije koje mi je ostalo u glavi, ja poludim. Tada sam shvatila da ja više ne mogu sa njim da se družim. Čak i da on stvarno slavi dva rođendana, neka, ali ne može on kao moj drug da to govori. Neka mi kaže u lice šta ima, nije problem, možda ću malo da se ljutim ali će me brzo proći. Nakon svega, rekla sam mu da ne želim da spava pored mene, da jede ili šta god, on je to razumeo. Mada je meni Matora govorila, da on ima tu neku ljigavost u sebi, valjda je muvao Aleks ta znam... - govorila je Dragojevićka.

- Kako komentarišeš to što je Dejan rekao da se spasio veštice i zla? - dodao je Darko.

- Ja odlično znam ko sam i šta sam... Nije on žalio za mnom jer sam ja bila loša. Ja njemu želim svu sreću u životu zaista, ali ono što je bilo na bini i ono peckanje, je zaista bilo ružno. Mislim da je on mene preboleo, onog trenutka, kada se sve ono izdešavalo. Još nešto, ja od početka pričam, da se Sandra Rešić zaljubila u njega. Naš prvi sukob jeste bio baš zbog toga. Mnoge stvari ja vidim... Mislim da sve to nije bilo iskreno i mislim da je on osećao samo naviku sa mnonm posle svega, jer od tolike ljubavi, kada je prva podigla rep on je ušao u odnos i to čak i sek*ualni, kako to tako odjednom? Posle svega i se*s i veza? - govorila je Dalila.

Kurir.rs/S.M.

