DALILU OVAKO NIKAD NIJE NAZVAO! Dejan izjavio LJUBAV Aleksandri, Dalila KIPTI U SEBI, a Nikolićeva se POSTIDELA! (VIDEO)

Dejan Dragojević tokom podele budžeta isprozivao je cimere, ali i iskoristio priliku da se osveti Dalili i Filipu Caru, pa im je dao male budžete.

- Tanja mali budžet, sa njom sam imao jednu raspravu, izvinjavam joj se za to. Ne boriš se za reč, pab te izjeda, interesantnija bi bila, da si u kući, da imaš komunikaciju sa svima. Ti si znala šta podrazumeva tvoj ulazak ovde, pa i ovaj crni sto. Tanja je pametna, ima specifična izlaganja i treba da pokaže svoj stav i svoje mišljenje - rekao je Dejan.

foto: Printscreen

- Anđela mali budžet. Specifična si, treba to da iskoristiš na najbolji mogući način, ne treba ti to, želim da se posvetiš sebi. Mateja srednji budžet, imamo odličnu komunikaciju, nismo se posvađali, mislim da si utihnuo, previše gasiš sebe, ne znam da li je to zbog odnosa spolja, lomiš se, a treba da pokažeš sebe - komentarisao je Dragojević.

foto: Printscreen

- Karić srednji budžet. Imali smo neke rasprave, ali si mi drag, imaš kvalitetno mišljenje, postao si doktor ove sezone. Na početku si imao strah, ali si sada maksimalno za rijaliti, izvinjavam se što sam uvredio Jovanu, žao mi je zbog toga, imali smo nepotrebne rasprave, Znam da bih od tebe uvek mogao da tražim i da mi nikada ne bi prebacivao - rekao je Dejan.

- Izvini i ti za neke reči - uzvratio je Stefan.

foto: Printscreen

- Veliki budžet ide za moju princezu, Aleksandru. Suludo bi bilo da je drugačije, vidim da me poštuje i ceni, ne pravi mi probleme, ima poštovanje koje osetim. Ja bih voleo da naša veza bude primer kako veza treba da izgleda, ne želim da divljamo zbog čačkalice. Zaljubljen sam u tebe - nastavio je Dejan.

Kurir.rs/I.B.

Bonus video:

00:14 Marina Visković ima specijalnu molitvu: Bože, nemoj mi više slati retarde!